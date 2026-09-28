Se cuela en casa de una vecina, intenta violarla y acaba detenido

El domingo por la tarde, agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron en Lleida a un hombre de 32 años acusado de colarse en el piso de su vecina en el Barri Antic e intentar agredirla sexualmente.

Según ha adelantado Segre y ha confirmado a EFE la policía catalana, el detenido habría aprovechado que la puerta de la vivienda de la víctima estaba entreabierta para entrar y agredir a la mujer. Fue la pareja de la víctima, que estaba en la vivienda, quien le descubrió y al huir del inmueble fue arrestado por una unidad de los Mossos que se encontraba por la zona haciendo patrullaje preventivo, acusado de un delito de agresión sexual y otro de allanamiento de morada.

Atendiendo a las informaciones de la policía catalana, los hechos se produjeron sobre las 18:00 horas en un pico de la calle Cavallers, en el Barri Antic.

Podría ser un vecino del edificio

Cuando vio a los agentes, el hombre les explicó lo que acababa de ocurrir en su casa, mientras que su pareja lo corroboró. Es por lo que, a falta de conocer detalles de la investigación, le detuvieron. Según precisa 'Segre', el arrestado podría ser un vecino del edificio.