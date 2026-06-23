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Cáncer infantil

Un panadero catalán convierte la coca de Sant Joan en una ayuda contra el cáncer infantil

El panadero de Panes Creativos destinará parte de la recaudación de sus cocas de Sant Joan a la investigación oncológica pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu. Este año ha sumado además a obradores de toda Cataluña.

Coca de Sant Joan

Coca de Sant Joan EuropaPress

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La verbena de Sant Joan vuelve a tener un importante componente solidario gracias a la iniciativa impulsada por el panadero Daniel Jordà. El fundador de Panes Creativos destinará, por octavo año consecutivo, parte de los ingresos obtenidos con la venta de sus cocas de Sant Joan a proyectos del Hospital Infantil Sant Joan de Déu. En esta edición, la recaudación se dirigirá a apoyar la investigación contra el cáncer infantil.

La campaña crece este año con una novedad destacada: la participación de panaderos y pasteleros de distintos puntos de Cataluña. Jordà ha hecho un llamamiento al sector para que se sume a la causa y la respuesta ha llegado especialmente desde pequeños municipios.

Entre los colaboradores se encuentra Judit Biosca, panadera de Biosca, una localidad de menos de cien habitantes. Para la iniciativa ha aportado cocas de pan con chocolate y destaca que la propuesta le permitió conocer personalmente a Jordà, con quien mantenía contacto a través de las redes sociales.

La acción solidaria también cuenta con la implicación de otros establecimientos como el Forn Elias de Barcelona, Carol's Obrador Artesanal, la Pastisseria Tornés de Girona, recientemente reconocida con el premio a la mejor coca tradicional de Sant Joan de Cataluña y El Pa del David, de Copons.

Además de la venta de cocas, la campaña ofrece otra forma de colaborar. Durante su participación en el congreso PanFest celebrado en Zamora, Jordà reunió recetas manuscritas y firmadas por reconocidos profesionales de la panadería como Ibán Yarza, Guillermo Moscoso, Jesús Monedero y Ramon Garriga. Estos documentos pueden adquirirse a través de la página web de Panes Creativos por 10 euros, cantidad que se destinará íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil.

En cuanto a las cocas solidarias de este año, se presentan en formato redondo y en sabores como coco y piña, mojito o cereza con chocolate, además de las variedades más tradicionales de crema o fruta confitada. Según explica Jordà, la coca de crema sigue siendo la favorita del público.

La iniciativa vuelve a demostrar cómo la gastronomía artesanal puede convertirse en una herramienta de compromiso social, uniendo tradición, solidaridad y apoyo a la investigación médica.

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