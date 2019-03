Los padres de los niños desaparecidos en Córdoba: Dos perfiles opuestos

El padre de los dos niños desaparecidos, José Bretón, es un conductor de autobuses en paro desde hace unos meses. Un hombre cuya frialdad ha asombrado a los agentes desde un primer momento, desde que se acercó a comisaría a poner la denuncia.

La madre de los niños, Ruth Ortiz, tiene 38 años, es veterinaria y trabaja para la Junta de Andalucía. El matrimonio se conoció en Córdoba, donde ella estudiaba la carrera y llevaban casados dese 2002.

El suceso se ha producido en un momento muy sensible para la familia, ya que la pareja seguía un proceso de separición solicitado por la madre desde hacía menos de un me, una decisión que al parecer José Bretón nunca aceptó de buen grado.

Además la sitación de la pareja, ella con empleo fijo y él en paro, parecía inclinar la balanza hacia el lado materno a la hora de la custodia de los pequeños, sin embargo, la mujer quería que los trámites fueran rápidos y buscaba un acuerdo cordial, de hecho, había accedido a que los niños pasaran el finde semana con su padre.

Y así comenzó todo, el día de la desaparición los niños pasaban el día con su padre. José Bretón llamó insistentemente a Ruth, pero esta no le cogió el teléfno a su marido, al parecer porque él la acosaba con frecuencia. Así, la mujer se enteró de lo ocurrido cuando la telefonearon desde la comisaría de Huelva.

Horas después, la mujer se presentaba para denunciar a su ex pareja por vejaciones, por unos hechos ocurridos hacía meses, y es que según dió a entender, su ex marido había llegado a amenazarla con no volver a ver a sus hijos.