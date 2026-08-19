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Un incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid obliga a confinar los municipios de Aldea del Fresno y Villamantilla

El fuego se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-512

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno (Madrid)

Un incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid obliga a confinar los municipios de Aldea del Fresno y Villamantilla | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de un nuevo incendio forestal en el municipio de Aldea del Fresno y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA. El fuego se ha originado sobre las 14:30 horas en el kilómetro 52 de la carretera M-512.

Además, los vecinos de Aldea del Fresno y de Villamantilla han sido confinados. Hasta el lugar del fuego trabajan para extinguir el incendio efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 22 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos, junto con cinco recursos del plan INFOCAM.

Al operativo se suma la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes han salido de la base de Torrejón de Ardoz para realizar las labores de extinción junto con el resto de efectivos.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, preside la reunión de coordinación por el incendio forestal desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112

Carreteras cortadas

El Ayuntamiento de Villamanta ha informado en sus redes sociales que la circulación está restringida desde Villamanta hacia Aldea del Fresno, Méntrida y Villamantilla. Desde este último solo se puede circular únicamente en dirección a Navalcarnero. Concretamente están cortadas la M-510, del kilómetro 50 al 54 y laM-507 entre Aldea del Fresno y Villamanta y sentido Villa del Prado.

Por su parte, la Delegación de Madrid recomienda evitar desplazamientos y seguir exclusivamente las indicaciones de los servicios de emergencia.

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