Un hombre muere al caer de una tabla de paddle surf y golpearse la cabeza con una roca en una playa de Fuengirola

Un hombre de 58 años murió este martes por la tarde tras caer de una tabla de paddle surf y golpearse la cabeza con una roca en una playa de Fuengirola, en Málaga. Según ha informado Emergencias 112 y recoge Europa Press, el trágico suceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas, momento en el que recibieron el aviso y alertaron a la Policía Local de que un bañista se había accidentado, tras lo que parecía una caída sobre unas rocas, y que había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Fuentes municipales aclararon después que el hombre, por motivos que aún se desconocen, se cayó de la tabla de paddle surf y se golpeó la cabeza con una roca. El 112 Andalucía dio el aviso a los servicios sanitarios que, desafortunadamente confirmaron el fallecimiento del hombre.

Los servicios de salvamento y socorrismo acudieron de inmediato a atender al hombre, y pese a que intentaron por todos los medios reanimar al hombre, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Muere un hombre mientras se bañaba en una playa de Garrucha (Almería)

Paralelamente, este martes otra desgracia ocurría en una playa almeriense. Un hombre de 30 años murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Escobetas de Garrucha, y aunque los socorristas y servicios sanitarios intentaron reanimarle, no pudieron salvarle la vida.

El 112 Andalucía confirmaron a Europa Press que fue a las 17:00 horas cuando recibieron una llamada pidiendo auxilio por el hombre, que habían sacado del mar al sentirse indispuesto. Una vez llegó a la orilla y ya fuera del agua, el varón entró en parada, y los rescatistas procedieron a practicar las maniobras de RCP. También fueron alertados la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos sanitarios, pero no lograron reanimarle.