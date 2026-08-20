Efemérides de hoy 20 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 20 de agosto?

El 20 de agosto de 1995, el piloto español Jordi Tarrés se proclama Campeón del Mundo de Trial al aire libre por séptima y última vez en su carrera. La hazaña se consolidó durante la penúltima prueba de la competición, disputada en la localidad de Gefrees, Alemania, donde el competidor catalán demostró su maestría a los mandos de su inseparable motocicleta Gas Gas. Con esta corona mundial, lograda tras una temporada de intensa regularidad frente a rivales de primer nivel, Tarrés alcanzó la mítica cifra de siete títulos mundiales outdoor, igualando el récord histórico que hasta ese momento ostentaba en solitario el piloto belga Eddy Lejeune.

Este histórico triunfo supuso el broche de oro a una trayectoria deportiva revolucionaria que transformó para siempre las bases del trial internacional. Las innovadoras técnicas de Tarrés, caracterizadas por espectaculares movimientos dinámicos en parado y una agilidad aérea sin precedentes, no solo le otorgaron este último campeonato, sino que cambiaron el diseño de las zonas de competición y la evolución de las propias motocicletas. Al bajarse del podio alemán como heptacampeón del mundo, el piloto de Rellinars consolidó un legado imperecedero y abrió de par en par las puertas para las futuras generaciones de pilotos españoles que, siguiendo sus pasos, dominarían esta disciplina en las décadas posteriores.

Un 20 de agosto, pero de 1775, el militar español de origen irlandés Hugo O'Conor funda el Presidio Real de San Agustín del Tucsón, marcando el nacimiento oficial de la actual ciudad de Tucson, Arizona. Esta fortificación colonial fue establecida estratégicamente por orden de la Corona española para defender la frontera norte del Virreinato de la Nueva España contra las constantes incursiones de las tribus apaches y para asegurar las rutas de comunicación en la región. El asentamiento fortificado no solo sirvió como un puesto defensivo clave rodeado de imponentes muros de adobe, sino que también se convirtió en un vibrante núcleo multicultural donde convivieron soldados españoles, misioneros y comunidades indígenas, sentando las bases históricas, urbanas y culturales de una de las metrópolis más importantes del suroeste americano.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de agosto?

1710.- Tropas del archiduque Carlos de Austria (Habsburgo) vencen al ejército de Felipe V de Borbón en la batalla de Zaragoza durante la Guerra de Sucesión Española.

1866.- El presidente de EEUU, Andrew Johnson, declara formalmente la finalización de la Guerra de Secesión estadounidense.

1914.- El escritor y filósofo Miguel de Unamuno, es destituido, por primera vez, como rector de la Universidad de Salamanca por razones políticas.

1914.- Durante la I Guerra Mundial, los alemanes ocupan finalmente Bruselas y Lieja tras encontrar enconada resistencia en Bélgica.

1920.- La estación 8 MK de Detroit (EEUU) realiza las primeras emisiones radiofónicas del mundo.

1940.- León Trotsky sufre un ataque a manos del español Ramón Mercader, quien le clava un piolet en la cabeza, en su casa de México donde vivía exiliado.

1968.- Tropas soviéticas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin a la 'Primavera de Praga', iniciada siete meses antes.

1975.- Se lanza en EEUU la sonda espacial robótica 'Viking 1' para explorar la superficie de Marte.

1993.- El ministro israelí de Exteriores, Simón Peres, y el 'número dos' de la OLP, Mahmud Abas, deciden en secreto en Oslo aplicar la autonomía en Gaza y Jericó, convirtiéndolo en el primer acuerdo israelí-palestino, cuya firma fue en Washington el 13 de septiembre.

2008.- 154 muertos al estrellarse un avión de Spanair, con destino a Gran Canaria, cuando iba a iniciar maniobras de despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

2023.- España se proclama por vez primera campeona del mundo de fútbol femenino tras ganar a Inglaterra por 1-0 en Sydney (Australia) y un beso en los labios del presidente de la federación española a una jugadora genera polémica internacional.

¿Quién nació el 20 de agosto?

1935.- Francisco Valladares, actor español.

1936.- Antonio María Rouco Varela, arzobispo español.

1937.- José Luis Cantero 'El Fary', cantante español.

1944.- Rajiv Gandhi, político indio.

1948.- Robert Plant, cantante de Led Zeppelin.

1975.- José Tomás, torero español.

1992.- Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 20 de agosto?

1572.- Miguel López de Legazpi, conquistador de Filipinas.

1854.- Joseph Schelling, filósofo alemán.

1914.- Papa Pío X.

2017.- Jerry Lewis, cómico estadounidense.

2017.- Nati Mistral, actriz y cantante española.

2021.- Larry Harlow, pianista estadounidense, miembro de la Fania All Stars.

2025.- Guillermo Galván, periodista y escritor español.

¿Qué se celebra el 20 de agosto?

Hoy, 20 de agosto, se celebra el Día Mundial de las Patatas Fritas y el Día Mundial del Mosquito.

Horóscopo del 20 de agosto

Los nacidos el 20 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto, se celebran los santos Bernardo (patrón de Gibraltar), Samuel y Lucio.