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Aluniceros en Los Palacios, Sevilla

VÍDEO: Unos vecinos captan el momento en el que dos aluniceros roban en una tienda de Los Palacios, Sevilla | Antena 3 Noticias

ALUNIZAJE

VÍDEO: Unos vecinos captan el momento en el que dos aluniceros roban en una tienda de Los Palacios, Sevilla

La Guardia Civil ha podido identificar a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, aunque podría haber más detenidos en los próximos días.

Paula Hidalgo
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Unos vecinos de Los Palacios, en Sevilla, pillaron a dos ladrones en pleno robo mientras empleaban la técnica de alunizaje. Los delincuentes han sido detenidos, y eran conocidos por haber cometido una oleada de robos en bares y comercios del municipio.

Además, se les relaciona con una veintena de robos de vehículos, de los cuales los agentes de la Guardia Civil han recuperado tres, y en uno de ellos encontraron una máquina recreativa. El vídeo no tardó en viralizarse, y en él se puede observar su modus operandi: irrumpir en locales mediante alunizajes y después calcinarlos tras su huida.

La Guardia Civil ha conseguido identificar a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, y se les atribuye un total de 22 delitos de robos de vehículos, por lo que ya han sido puestos a disposición judicial. En las imágenes que difundieron los propios vecinos, se observa cómo los ladrones aprovechaban la noche para de empotrar un coche contra el establecimiento y llevarse todo lo que encontraban a su paso. Los vecinos, incrédulos e impotentes, trataban de frenar a los delincuentes con gritos, y, finalmente, han sido los vídeos y el trabajo de los agentes los que han ayudado a su detención. No obstante, destacan que podría haber más personas implicadas en la trama, por lo que pueden darse más arrestos en los próximos días.

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