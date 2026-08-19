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Los terremotos golpean la economía de Granada: cancelaciones, hoteles con descuentos y negocios que reducen su actividad

Mientras la ciudad trata de recuperarse de los daños, los terremotos dejan en Granada otra factura menos visible: la de hoteles, restaurantes y comercios que afrontan un agosto con menos actividad de la esperada.

Negocios cerrados por los terremotos en Granada

Los terremotos golpean la economía de Granada: cancelaciones, hoteles con descuentos y negocios que reducen su actividad | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

Las consecuencias de los terremotos en Granada van mucho más allá de las grietas y los daños materiales. En pleno agosto, uno de los meses más importantes para el turismo de la ciudad, hoteles, comercios y restaurantes comienzan a notar el impacto económico. Hay cancelaciones, menos clientes y negocios que han tenido que cerrar.

En la Alhambra, de momento, se ha podido mantener la normalidad. Muchos turistas compraron sus entradas con bastante antelación y han decidido mantener sus planes y visitar el conjunto monumental. Sin embargo, basta con alejarse unos metros para comprobar que la ciudad no tiene estos días el movimiento habitual. El miedo después del terremoto ha provocado que algunos visitantes cancelen sus reservas y que parte de los propios granadinos prefieran quedarse en casa o marcharse unos días a la costa.

Hoteles de cinco estrellas con descuentos de última hora

El impacto ya se aprecia en los alojamientos. Una búsqueda para pasar este fin de semana en Granda muestra disponibilidad incluso en hoteles de cinco estrellas, algunos de ellos con importantes descuentos de última hora. Los establecimientos buscan de esta manera atraer a los viajeros que todavía dudan si visitar la ciudad, ofreciendo precios más bajos y una mayor flexibilidad en las condiciones de las reservas.

La hostelería también empieza a hacer cuentas. A los daños que el terremoto ha podido provocar en algunos locales se suma ahora una caída de clientes en unas fechas especialmente importantes para el sector.

Algunos establecimientos aseguran estar haciendo alrededor de la mitad de la caja habitual, mientras los gastos siguen siendo los mismos. Luz, agua, proveedores y el resto de costes continúan llegando aunque haya menos personas sentadas en las mesas.

El miedo también vacía las calles de Granada

Y no todo se explica por la caída del turismo. Los propios vecinos intentan todavía recuperar la normalidad después del terremoto: "La gente tiene un poco de miedo y se queda en sus casas o se han ido a la playa, y está Granada un poco vacía otra vez", explica uno de ellos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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Mesa de un restaurante

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