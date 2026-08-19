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Los terremotos en Granada dejan varios desperfectos: ¿Quién cubre esos daños?

El Consorcio de Compensación de Seguros es el ente público que se encarga de cubrir los daños para las personas que dispongan seguro de aquello que los ha recibido.

Imagen de los daños causados por la serie sísmica el martes en Granada.

¿Quién paga los daños después de un terremoto como el de Granada? | EFE

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Alberto de Castro
Publicado:

La ciudad de Granada ha sufrido varios terremotos desde el primero que ocurriera el pasado fin de semana. Unos seísmos que se replicaron en la jornada del martes, cuando un temblor de 4.8 en la escala de Richter sacudió la tierra de la ciudad andaluza, dejando numerosos desperfectos en edificios, casas y afectando a vehículos de particulares y mobiliario público.

Unos daños materiales, que según ha confirmado la propia alcaldesa no los hay de carácter estructural, han provocado más de 3000 solicitudes de asistencia. Grietas en las paredes, objetos destrozados, coches aplastados por los cascotes e, incluso, techos que se han venido abajo son algunos de los ejemplos de los efectos del seísmo. Una pregunta que a muchos les viene a la cabeza es, ¿quién paga esto? ¿A quién hay que reclamar?

La respuesta es que hay un ente público encargado de cubrir este tipo de situaciones: el Consorcio de Compensación de Seguros. Este ente público compensaría los daños producidos por catástrofes naturales (erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, inundaciones...), siempre y cuando la persona que los sufre los tuviera cubiertos por un seguro. ¿Cómo funciona?

Toda persona asegurada paga el fondo del que dispone este organismo, es decir, la póliza de cualquier seguro; de coche, de hogar, es indiferente, pagas un remanente que se deriva a este Consorcio. Una vez que se producen los daños, el cliente reclama al seguro y un perito del CCS se encarga de evaluarlos, para después cubrirlos. Hay ocasiones en las que no lo paga directamente esta institución, podría hacerlo el seguro, que después solicitaría el reembolso.

Con una salvedad, la persona ha de tener asegurado aquello que ha sufrido los efectos de la catástrofe. De no estarlo, de no disponer de seguro, no se podría retribuir esa cantidad y el afectado tendría que esperar a que un organismo público pusiese a disposición de la ciudadanía algún tipo de ayuda solicitable.

Los desperfectos en la ciudad de Granada tras el terremoto se acumulan, el 112 habría atendido ya 5562 llamadas y habría inspeccionado, como afirma en su cuenta de X, 580 edificios; 459 no presentan daños, 105 tienen desperfectos leves y 14 requieren medidas para subsanarlos.

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