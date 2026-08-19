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El Colegio de Enfermería de Ceuta piden la declaración del estado de alarma: "La situación en emergencias sigue bastante desbordada"

Lo han hecho a través de este comunicado en el que exigen "intervención y refuerzos urgentes

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Las enfermeras piden el Estado de Alarma: "La situación en emergencias sigue bastante desbordada" | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El último balance sanitario de Ceuta arroja cifras de una "actividad asistencial extrema", por lo que el Colegio de Enfermeria de Ceuta ha solicitado la declaración del estado de alarma ante el "colpaso sanitario sin preferentes", exigiendo "intervención y refuerzos urgentes".

Lo han hecho a través de un comunicado en el que explican la situación insostenible a la que se enfrentan a diario con más de 200 asistencias, con picos de más de 1.600 intervenciones, además de la carga asistencial es de entre 14 y 16 pacientes por enfermera, y turnos de trabajo que exceden hasta en cuatro horas la jornada prevista.

La secretaria General SATSE de Ceuta, Elisabeth Muñoz, asegura haber "tenido en las últimas 24 horas 340 asistencias y la situación en urgencias sigue bastante desbordada".

No existen medios

La presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, Rosa Fuentes, denunciaba que "las enfermeras nos encontramos exhaustas tanto física como psicológicamente, enfrentando un desgaste emocional profundo al ser el principal apoyo de personas que se encuentran en condiciones que no corresponden a las de un país desarrollado".

En la misma línea expone que el colectivo ha sufrido "una vulneración de la integridad territorial", por lo que "ante la gravedad de los hechos proponemos que se declare el estado de alarma en todo el territorio", ya que, según el texto, "denunciamos que no existen medios suficientes para abordar la crisis actual".

Brotes de enfermedades

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) muestra su total apoyo a las compañeras ceutíes y exige al Gobierno una intervención y refuerzos urgentes, mientras que su presidente, Florentino Pérez Raya, pedía "que se establezca un mando único en Ceuta que lidere estas operaciones y que se destinen los medios y las previsiones que esta emergencia territorial requiere. No es momento de desviar responsabilidades ni de enmascarar cifras".

Las enfermeras destacan el estado de salud de la población atendida con brotes de enfermedades ligadas al hacinamiento y la falta de higiene. Hay 200 casos de gastroenteritis aguda, 20 casos de sarna, además de un brote de 30 casos detectados entre militares, 21 casos de impétigo y 4 de tuberculosis, sin contar con los casos producidos en los asentamientos de playas como El Trampolín o las naves del Tarajal, "donde el seguimiento es mucho más complejo", añaden.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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