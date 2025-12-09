Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Islas Baleares

Encuentran el cadáver de un hombre en una discoteca abandonada de Mallorca

La muerte se ha producido tras una caída a varios metros de altura. La víctima se trata de un hombre de nacionalidad húngara de 65 años.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. EFE/Mariscal

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.EFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

La Guardia Civil investiga cómo se produjo la muerte de un hombre cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en 'Es Fogueró', una discoteca abandonada en Puerto de Alcudia, en Mallorca. La autopsia apunta a que la causa de la muerte se debe a una caída a varios metros de altura. La víctima se trata de un hombre húngaro de 65 años.

El Instituto Armado ha revelado que el pasado jueves los agentes recibieron el aviso de que había un cadáver en la discoteca abandonada, ubicada en las inmediaciones de la carretera Ma-3470.

Según recoge el Diario de Mallorca, los agentes no han encontrado indicio de la intervención de otras personas en el fallecimiento. La antigua sala de fiestas está ocupada por personas sin hogar. El medio local afirma que con la inspección y la autopsia, los agentes concluyeron que el hombre falleció tres días antes tras una caída en uno de los pisos del recinto.

Un hombre cae a 20 metros de altura y resulta herido

A finales del año pasado, una persona resultó herida tras caer a unos 20 metros de altura cuando caminaba por el tejado de la sala de fiesta abandonada de Alcudia. La víctima presuntamente se subió al tejado del local y cuando caminaba, una de las planchas de uralita cedió su peso, haciendo que el hombre se precipitara al vacío. La víctima sufrió heridas muy graves.

Un crimen en 2010: la muerte 'El Gallego'

En junio de 2010 otro hombre, conocido como 'El Gallego'', falleció a consecuencia de las heridas críticas que presentó. El cadáver apareció en la parte posterior de una escalera.

Resultó ser un homicidio, así lo reconoció Hugo Wilson M.M, uno de los tres detenidos por la muerte violenta en esta antigua sala de fiestas. Según recoge el Diario de Mallorca, el autor del suceso contó que se inició una disputa verbal con la víctima. Después le forcejeó y le golpeó hasta provocarle la muerte.

Tanto Ladia Lucía Casquete como su hermano Hugo Wilson vivián en la antigua sala de fiestas. Ambos fueron los principales sospechosos de la muerte de dicho hombre. Según recoge el diario Última Hora, Ladia Lucía fue pareja sentimental del fallecido, lo que provocó un turbio episodio relacionado con la hija de ella.

El detenido contó que se trató de una discusión banal, pero que la situación se fue de las manos, acabando con la vida de la víctima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cerradas las piscinas de la fajana de La Palma tras las muertes por un golpe de mar en Canarias

Oleaje en Canarias

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Encuentran el cadáver de un hombre en una discoteca abandonada de Mallorca

Oleaje en Canarias

Cerradas las piscinas de la fajana de La Palma tras las muertes por un golpe de mar en Canarias

Detención de tres menores en Girona tras sacar una pistola simulada en un centro comercial de Girona

Vídeo | Sacan una pistola a unos agentes de seguridad y acaban enfrentados en un centro comercial

Mujer con mascarilla
Mascarillas

Mascarilla obligatoria en los centros de salud catalanes: los contagios se han duplicado en una semana

Ya hay más mascotas que niños en España
Natalidad

En Cádiz ya se registran cuatro veces más mascotas que nacimientos

Un golpe de mar mata a una persona y arrastra a otras nueve en el muelle de Puerto de la Cruz
Temporal

Muere una quinta víctima de los golpes de mar de los últimos dos días en Canarias

Se trata de uno de los dos pescadores que tuvieron que ser rescatados en Lanzarote por un golpe de mar. Estaba en estado crítico pero murió anoche.

Vecina de Ciudad Lineal
Madrid

Los vecinos de la mujer que se lanzó desde un décimo piso con sus hijos señalan problemas psicológicos: "Le veía un aspecto bastante agotado"

Los vecinos no salen de su asombro. Explican que "nadie se imaginaba que iba a hacer lo que hizo".

Imagen de la mujer que portaba la cocaína

Finge estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en el vientre en el aeropuerto de Barajas

Mossos d´Esquadra

Detienen a un hombre por presuntamente matar a su pareja en su casa de L'Hospitalet de Llobregat

Incendio por árbol de navidad en Lugo

Un árbol de Navidad pudo causar el incendio mortal de Palas de Rei, Lugo

Publicidad