Encuentran el cadáver de un hombre en una discoteca abandonada de Mallorca

La Guardia Civil investiga cómo se produjo la muerte de un hombre cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en 'Es Fogueró', una discoteca abandonada en Puerto de Alcudia, en Mallorca. La autopsia apunta a que la causa de la muerte se debe a una caída a varios metros de altura. La víctima se trata de un hombre húngaro de 65 años.

El Instituto Armado ha revelado que el pasado jueves los agentes recibieron el aviso de que había un cadáver en la discoteca abandonada, ubicada en las inmediaciones de la carretera Ma-3470.

Según recoge el Diario de Mallorca, los agentes no han encontrado indicio de la intervención de otras personas en el fallecimiento. La antigua sala de fiestas está ocupada por personas sin hogar. El medio local afirma que con la inspección y la autopsia, los agentes concluyeron que el hombre falleció tres días antes tras una caída en uno de los pisos del recinto.

Un hombre cae a 20 metros de altura y resulta herido

A finales del año pasado, una persona resultó herida tras caer a unos 20 metros de altura cuando caminaba por el tejado de la sala de fiesta abandonada de Alcudia. La víctima presuntamente se subió al tejado del local y cuando caminaba, una de las planchas de uralita cedió su peso, haciendo que el hombre se precipitara al vacío. La víctima sufrió heridas muy graves.

Un crimen en 2010: la muerte 'El Gallego'

En junio de 2010 otro hombre, conocido como 'El Gallego'', falleció a consecuencia de las heridas críticas que presentó. El cadáver apareció en la parte posterior de una escalera.

Resultó ser un homicidio, así lo reconoció Hugo Wilson M.M, uno de los tres detenidos por la muerte violenta en esta antigua sala de fiestas. Según recoge el Diario de Mallorca, el autor del suceso contó que se inició una disputa verbal con la víctima. Después le forcejeó y le golpeó hasta provocarle la muerte.

Tanto Ladia Lucía Casquete como su hermano Hugo Wilson vivián en la antigua sala de fiestas. Ambos fueron los principales sospechosos de la muerte de dicho hombre. Según recoge el diario Última Hora, Ladia Lucía fue pareja sentimental del fallecido, lo que provocó un turbio episodio relacionado con la hija de ella.

El detenido contó que se trató de una discusión banal, pero que la situación se fue de las manos, acabando con la vida de la víctima.

