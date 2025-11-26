La Policía registra la clínica dental culpable de la muerte de una menor de 6 años: no contaba con licencia para la sedación intravenosa

La Policía Nacional ha registrado la clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fueron atendidas las dos niñas afectadas, una de seis años que falleció poco después y otra de cuatro que continúa hospitalizada, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. El registro fue ordenado por el juzgado de instrucción y ejecutado por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Valencia.

La clínica investigada, que sedó a las menores para una intervención médica, no contaba con autorización sanitaria para realizar sedación intravenosa. Su licencia únicamente permitía llevar a cabo tratamientos odontológicos con anestesia local, pero no procedimientos que requirieran sedación por vía intravenosa. Aun así, las dos menores habrían sido sedadas mediante esta técnica durante sus tratamientos dentales, lo que ha motivado la apertura de un expediente informativo y la suspensión cautelar de la actividad del centro por parte de la Conselleria de Sanidad.

Registro policial

Durante el registro policial, los agentes junto al personal de inspección buscan pruebas clave para la investigación: sustancias utilizadas para la sedación, documentación relativa a la trazabilidad de esos fármacos, registros clínicos, historiales de los pacientes y cualquier elemento que permita aclarar si hubo negligencia, uso indebido de anestésicos o un posible fallo del medicamento.

Además, la policía ya ha interrogado al anestesista que realizó la sedación de las menores, así como a la titular de la clínica. Este testimonio, junto con los datos recogidos en el registro, formará parte del informe que se remitirá al juzgado.

Próximos pasos

El caso se activó cuando la niña de seis años ingresó en el hospital en parada cardiorrespiratoria poco después de haber sido atendida en la clínica. Los informes preliminares de la autopsia no han encontrado una causa evidente de la muerte y se está a la espera de los análisis toxicológicos y de tejidos para determinar si la sedación desempeñó algún papel en el fallecimiento. Mientras tanto, la otra menor afectada, de cuatro años, que presentó síntomas de vómitos, somnolencia y fiebre tras su paso por la clínica, permanece hospitalizada aunque evoluciona de forma favorable.

La investigación continúa abierta y depende ahora de los resultados toxicológicos y de la documentación incautada por la Policía. Los investigadores buscan determinar si la sedación estaba justificada, si se aplicó correctamente, si los medicamentos estaban autorizados y si existió alguna mala praxis. Hasta que se reciban los informes definitivos del Instituto de Toxicología y se complete el análisis de los datos clínicos y administrativos, la clínica permanecerá cerrada y bajo investigación judicial y sanitaria.

