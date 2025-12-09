Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cómo afecta la huelga de médicos de 4 días? Estas son las claves

Los datos oficiales de seguimiento de la primera jornada de huelga oscilan entre el 6,5% de Cataluña y el 32% en Andalucía. El sindicato profesional cifra la participación en el 85%. Las comunidades refuerzan medidas ante el riesgo de colapso.

Huelga de Médicos

¿Cómo afecta la huelga de médicos de 4 días?: Estas son las claves

Lorena Gómez
Publicado:

Miles de médicos de toda España han salido a las calles para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, de Mónica García. Después de más de sesenta reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros agentes implicados, Sanidad presentó el jueves 4 de diciembre un borrador actualizado con nuevas propuestas. Sin embargo, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) decidió descartarlo en bloque y convocar, junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), una huelga general para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Estos cuatro paros llegan en un momento especialmente delicado: España atraviesa un fuerte incremento de contagios por gripe y otros virus respiratorios, y las urgencias hospitalarias viven un pico de saturación que ya ha obligado a varias comunidades a reinstaurar el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias. En este contexto, la ciudadanía teme que la huelga agrave todavía más la situación, aunque la legislación obliga a garantizar servicios mínimos estrictos.

Los servicios esenciales incluyen una actividad equivalente a la de domingos y festivos en Atención Primaria y hospitales. Urgencias, cuidados críticos, partos y tratamientos vitales deben mantenerse al 100%. También se asegura el 100% de las pruebas diagnósticas urgentes y la asistencia a pacientes cuya patología requiere continuidad médica inmediata. En los centros con Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), no se fijan mínimos adicionales, mientras que en aquellos sin este recurso se designa al menos un médico para cubrir urgencias durante su horario habitual. En hospitales, la dotación será la propia de un fin de semana, con posibilidad de refuerzo de hasta un 50% según el número de MIR disponibles. El 061 operará con un 90% de su plantilla y la teleasistencia con un 75%. Estas medidas causan largas esperas, citas canceladas y urgencias colapsadas, afectando así directamente a la población.

Los sindicatos reclaman un Estatuto Marco exclusivo para médicos y un Ámbito de Negociación diferenciado. Critican además la clasificación profesional propuesta y exigen la creación del grupo A1+ para reconocer su mayor responsabilidad. A ello suman su rechazo a la regulación de la jornada de guardias, que no reconoce esta actividad como extraordinaria ni garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria, llegando a jornadas que superan las 45 horas semanales.

A todo esto se suma la presión epidemiológica actual: según las últimas cifras del propio Ministerio, los contagios por gripe han aumentado más de un 30% respecto a la semana anterior, situando a varias comunidades en riesgo alto. Esta coincidencia convierte la huelga en uno de los momentos más críticos de la sanidad española en los últimos años, y todo apunta a que la negociación seguirá abierta en los próximos días.

