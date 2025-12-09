Los padres de una de las dos menores muertas en Jaén: "Algo grave está ocurriendo con la salud mental de nuestros jóvenes"

La familia de Sharit, una de las adolescentes fallecidas en Jaén el pasado 30 de noviembre, se ha pronunciado. Los familiares han solicitado "máximo rigor" en la investigación. También han reclamado más seguridad en la zona, donde los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados sin vida. Asimismo, han solicitado una respuesta por parte de las instituciones para hacer arreglar la problemática de la salud mental en los menores.

En un comunicado, que recoge EFE, los padres han expresado: "Algo grave está ocurriendo con la salud mental y la seguridad de nuestros jóvenes, y como sociedad, debemos afrontarlo con la máxima seriedad". Por su parte, los progenitores han reclamado "una respuesta coordinada y urgente" de las instituciones tras los sucesos en Jaén.

Asimismo, los padres han agradecido a los vecinos, amigos, la ciudadanía de Jaén y demás personas que han mostrado empatía con su dolor. También ha puesto de relieve a las autoridades locales, a la Policía Nacional y a los profesionales que han demostrado su compromiso.

"Este caso no debe quedar impune"

Los padres han incidido en que los hechos que rodearon a la muerte "deben ser investigados con el máximo rigor y profundidad". Además, han reiterado su "convencimiento de que este caso no debe quedar impune ni ser catalogado como un simple suceso aislado, sino como una alerta social que requiere una investigación exhaustiva de todas las circunstancias".

La familia hace mención de su "absoluta y total disposición a la colaboración" con la investigación policial y que darán el apoyo y las pruebas necesarias para "facilitar el esclarecimiento cabal de los hechos".

También han expresado su confianza plena en las autoridades que se encargan de la investigación y en que "emplearán todos los recursos para el esclarecimiento de los hechos. Dejamos el destino de este proceso en sus manos, con la esperanza de que se ofrezcan respuestas claras a la sociedad y, especialmente, a nuestras familias".

Sus disculpas hacia la otra familia

Igualmente, la familia entiende "la gran polémica" que sus "declaraciones iniciales han generado en los medios de comunicación y en la opinión pública".

En su comunicado también ha hecho mención a la otra familia afectada, a quien le pide "disculpas por cualquier comentario que haya podido sonar desconsiderado o añadir más sufrimiento a su tragedia". Subrayan que ambas familias comprarte "un dolor del mismo valor". "En este momento, lo que nos une es la necesidad de conocer la verdad y de asegurar que se tomen medidas para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir" han detallado.

Por un lado, han hecho mención a la falta de iluminación y seguridad en la zona. Por otro, se cuestionan el "por qué no se invierte en cámaras de vigilancia y seguridad en estos espacios de Jaén, considerados puntos neurálgicos".

Finalmente, en el comunicado de Alexsander Guavita y Claudia Londoño se solicita a los medios de comunicación que pongan el foco en "la investigación oficial y en la búsqueda de soluciones a esta alarma social, y no en alimentar polémicas entre familias que están unidas por el mismo sufrimiento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.