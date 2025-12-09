Aparece una baliza de Estados Unidos encajada en las rocas de una playa en A Coruña

Algunos se acercaban este martes hasta la playa de Nemiña, en Muxía, atraídos por la curiosidad, aunque el acceso para verla de cerca no es sencillo. Se trata de una baliza de gran tamaño, más de 6 metros de altura, de color rojo intenso, que se atisba a lo lejos desde el arenal, pero que se puede ver con más claridad al acercarse a la zona más acantilada de la playa.

Todo apunta a que se trata de un artefacto flotante procedente de Estados Unidos. Unos 6.000 kilómetros de distancia separan estos dos puntos: la costa americana y la de A Coruña. 6.000 kilómetros que esta estructura ha recorrido arrastrada por las corrientes.

Los temporales habrían trasladado la baliza más de 6.000 kilómetros

Se habría soltado de su ubicación original y los fuertes temporales habrían hecho el resto, fundamentalmente los que se suelen generar en Terranova. En esta zona, en el entorno de esta isla canadiense, las aguas son extremadamente frías, con olas de más de ocho o diez metros de altura que suelen pasar por encima de los barcos. Se trata de uno de los caladeros más ricos del mundo, pero también de los más peligrosos por las fuertes corrientes oceánicas. De hecho, cuenta en su haber con alguna de las mayores tragedias marítimas de todos los tiempos; sin ir más lejos, el naufragio del Villa de Pitanxo, el arrastrero gallego que se hundió frente a la costa de Terranova y Labrador el 15 de febrero de 2022, en el que veintiuno de sus marineros perdieron la vida.

El lunes la baliza ya se veía flotando en el agua de esta zona de A Costa da Morte.

En A Costa da Morte también son habituales los temporales. Aunque, por suerte, no alcanzan la misma intensidad, estos días la zona se encuentra en aviso naranja por fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 5 metros y que, sin duda, han ayudado a que la baliza quedara encajada entre las rocas.

“A mí me dijo un amigo que ya la estuvo viendo ayer moviéndose en el agua. Se ve que después la marea la arrastró y quedó ahí”, nos cuenta un vecino de la zona a escasos metros de esta peculiar visita que tanta expectación ha generado.

Se trata de una estructura para avisar a los navegantes de peligros u obstáculos

Se trataría de un dispositivo perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos, según apuntan las primeras informaciones en base a la placa identificativa que lleva el artefacto. Es una estructura creada para permanecer anclada en el mar y flotar. Llevaría una luz para alertar a los navegantes de los peligros, los obstáculos o las zonas restringidas o acotadas al paso.

Esta que ha aparecido esta mañana en la playa de Nemiña serviría, concretamente, para marcar los dos lados de un canal de acceso o salida de un puerto.

