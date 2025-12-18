Los peligros de la heroína en pastillas: el resurgir de un viejo demonio en el infierno de las drogas

"No montes ese caballo. Va a pasar de la verdad. Mira que su nombre es muerte. Y que te enganchará". Miguel Ríos cantaba esta advertencia a principios de los 80, una década en la que la heroína segó la vida de miles de jóvenes, la llamada 'generación perdida'. Muchos jóvenes cayeron en las garras de las drogas y con su enfermedad no solo ellos fueron presas, también sus familias y una sociedad que poco a poco se rodeó de delincuencia e inseguridad ciudadana y finalmente derivó en la aparición del VIH.

La situación hoy en día es muy diferente. La falta de información de aquella época ahora se ha cubierto por todas las vertientes posibles y aunque con distancia, la sociedad sigue en alerta ante esta droga que quizás sea la que mayores estigmas presente. De ahí que una noticia como la que conocimos en estos últimos días haya generado tanto revuelo.

La Policía Nacional interceptó por primera vez un alijo de heroína en formato de pastillas. En la operación detuvieron a 5 personas. El entramado buscaba abrir una nueva ruta desde Colombia para introducir en España y Europa la heroína en dosis de pastillas. ¿Pastillas? Efectivamente esa es la novedad inquietante para los investigadores. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias nos hemos puesto en contacto con Claudio Vidal, director estatal del programa Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo para poder entender qué supone este alijo con nuevo formato.

Los expertos de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) destacan que la heroína tiene un consumo decadente en España, focalizado sobre todo en Galicia y el norte de Portugal. Vidal nos confirma esta tendencia: "El consumo de heroína en nuestro país, desde hace bastantes años, tiene un carácter residual. Podemos decir que el número de personas que consumen heroína es muy, muy, reducido y no hemos visto incrementos que pudiésemos decir que sean significativos".

Heroína en pastillas

Desde Energy Control no esconden la "sorpresa" por el reciente alijo incautado. "La verdad es que la presentación en pastillas es de lo más inusual y nos plantea multitud de interrogantes. Quizás el primero de ellos es: ¿Por qué? Sabemos que la heroína administrada por vía oral es menos efectiva que cuando se consume por otras vías, tarda en hacer efecto y, a priori, no tendría mucho sentido. Quizás deberíamos buscar las explicaciones en otro lugar. La verdad es que no tenemos mucha información de por qué se ha escogido esta vía de administración, lo que sí que nos hace sospechar de un interés en buscar otros públicos es el formato de los comprimidos. Sí que sabíamos por la experiencia en otros países que cuando se había presentado en comprimidos simulaba medicamentos, pero en este caso están simulando comprimidos de éxtasis porque esa misma calavera ya la habíamos visto en el mercado de la MDMA", indica Claudio Vidal.

Cada unidad de las intervenidas presentaba el dibujo de una calavera y un tamaño similar a la de los conocidos medicamentos de estimulación sexual. El precio al que se iba a poner en el mercado oscila entre los 8 y 10 euros por comprimido. Todo esto hace pensar que iba dirigido a captar a un nuevo público. "Podría ser una vía para personas que no quieran fumar o inyectar y prefieran optar por una vía alternativa, pero para aquellas personas que ya consumen es una vía de administración que no tiene mucho sentido" insiste Vidal para reiterar: "Por vía oral hay una parte que se empieza a destruir ya en el sistema digestivo, los efectos van a tardar más en aparecer y, probablemente, sean menos intensos".

Como tampoco ha trascendido la composición exacta de estos comprimidos, resulta imposible establecer si hay mayor riesgo o no de sobredosis, solo ha trascendido que su contenido de heroína rondaría el 11%. "Si supiéramos el peso de la pastilla podríamos aproximarnos a qué significa ese porcentaje. Realmente sabemos que lleva más cafeína que heroína, pero no sabemos nada de las cantidades y una dosis o un comprimido ya 'per se' podría ser un consumo arriesgado, o no, porque a través del porcentaje no podemos saberlo", explica Vidal.

Podríamos pensar que el hecho de que la heroína se presente en pastillas reduce el riesgo de enfermedades como el SIDA, pero tampoco van por ahí las cosas ya que la droga está pensada para ser diluida y posteriormente inyectada. "Aunque luego estos comprimidos se diluyan y la heroína se acabe inyectando el vector de transmisión sigue siendo compartir el material ya utilizado que está infectado", por lo que los riesgos no se reducen.

¿Cómo fue la investigación?

La investigación se puso en marcha tras las recurrentes reuniones de un ciudadano turco, que llevaba en libertad varios meses tras cumplir condena por tráfico de droga, con otro compatriota y el enlace colombiano. Quedaban en un establecimiento de kebab. La UDYCO sospecha que por la cantidad de pastillas intervenidas se trataría de un primer envío de prueba, sobre el que los dos turcos negociaban con el resto de detenidos el modo de transacción en el restaurante. La heroína la iban a intercambiar a plena luz del día. En los tres registros practicados en la capital se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT (criptomonedas estables Tether).

