Bruselas acusa a TikTok de violar la ley al permitir que menores abran perfiles sin medidas de seguridad ni privacidad

Bruselas pone en tela de juicio una vez más a TikTok. Esta vez le acusa de permitir que los menores de edad abran perfiles en la red social sin tomar medidas para garantizar su seguridad y privacidad, algo que supone la vulneración de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA). Por tanto, en caso de confirmarse estas conclusiones en la investigación formal, podría traducirse en una multa millonaria contra la compañía china.

En concreto, el Ejecutivo comunitario concluye preliminarmente que las cuentas que pueden crear los menores de edad "no cumplen con los estándares de seguridad exigidos" por la DSA. Por ejemplo, al permitir que el menor pueda configurar su perfil como "público" y dejar que cualquier usuario de internet, incluso sin cuenta propia en TikTok, pueda ver el contenido del menor en cuestión, o que los contenidos publicados por usuarios de entre 16 y 17 años puedan ser recomendados a otros usuarios.

Bruselas teme que esta exposición pueda llevar a contactos no deseados con posibles agresores y que los contenidos creados por los menores sean utilizados posteriormente como arma de ciberacoso, dado que estas funciones permiten que desconocidos tengan acceso a la vida de un menor.

"La protección no debería ser opcional, sino la norma"

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, ha avisado en un comunicado de que "los menores merecen tener una experiencia segura desde el momento en que se conectan a internet". Por ello, en el mismo escrito, advierte de que la normativa europea "exige a las plataformas que incorporen medidas de protección para menores en el diseño de sus servicios y les hace responsables cuando no lo hacen".

Según subraya la conservadora finlandesa, garantizar un alto nivel de protección "no debería ser opcional, sino la norma".

¿Qué teme la Comisión Europea?

A las preocupaciones de la Comisión Europea se suma lo conocido como huella digital, ya que temen que lo publicado por los menores pueda permanecer "para siempre" online y que esos contenidos les persigan hasta la edad adulta.

Además, como consecuencia de esta falta de medidas, mencionan la posibilidad de acceder a los perfiles de menores aunque no se tenga una cuenta en la red social, debido a la facilidad para encontrarlos, aunque sean "privados", a través de las listas de "seguidos" de otros usuarios, así como por el hecho de que sus fotos de perfil puedan ser vistas por cualquiera.

Cambios reclamados

Por eso, el Ejecutivo comunitario insiste en que la configuración de TikTok continúa exponiendo a los menores a riesgos como el contacto no deseado, el ciberacoso y los comportamientos depredadores. Al mismo tiempo, recalca que los "ajustes" de configuración resultan clave a la hora de asegurar un uso seguro de la plataforma y pide cambios como que las cuentas de menores sean privadas por defecto y solo sean visibles para aquellos usuarios que los niños hayan aceptado previamente.

También reclama que, incluso en el caso de los perfiles de menores de mayor edad para los que es posible compartir su contenido con una audiencia más amplia dentro de la plataforma, sus publicaciones no estén disponibles "bajo ninguna circunstancia" para usuarios ajenos a la red social. Asimismo, TikTok tampoco podrá recomendar esos contenidos a otros usuarios mediante la sección "Para ti".

Multa del 6% de la facturación anual de TikTok

Bruselas inició la investigación contra TikTok en febrero de 2024 y, tras publicar las conclusiones preliminares, se abre un plazo, sin fecha precisa, para que la compañía asiática responda a las acusaciones y presente sus alegaciones o plantee medidas correctivas para cumplir con la normativa europea.

Si la Comisión confirma sus conclusiones, podrá emitir una resolución de incumplimiento que puede conllevar una multa cuyo importe "dependerá de la naturaleza, gravedad, frecuencia y duración de la infracción", recuerdan los servicios comunitarios, que añaden que la multa podrá alcanzar como máximo el equivalente al 6 % de la facturación anual global de la compañía.

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