Noticias de hoy, sábado 31 de enero de 2026

La situación ferroviaria en España, la publicación de más archivos del caso Epstein y el asesinato de una mujer en Algeciras, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 31 de enero de 2026.

Avanzan los trabajos en Adamuz para retomar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Los trabajos para restablecer la línea de alta velocidad entre el sur y el centro de la Península continúan en Adamuz con el objetivo de reanudar el servicio cuanto antes. En paralelo, sigue abierta la investigación del accidente ferroviario que ha causado 46 fallecidos, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en la seguridad del sistema ferroviario.

La circulación de alta velocidad permanece interrumpida desde el 18 de enero, cuando un tren de Iryo descarriló y chocó con un Alvia.

En la zona trabajan unos 40 técnicos de Adif con cerca de 20 vehículos. Según el ministro, el objetivo es recuperar la conexión con Andalucía el sábado 7 de febrero, aunque la fecha podría variar según las condiciones meteorológicas. Las primeras actuaciones se han centrado en retirar los elementos dañados de la vía y preparar los materiales para su reconstrucción, además de iniciar los trabajos previos para reinstalar la catenaria.

Desde el 20 de enero, Renfe mantiene un plan alternativo de transporte, combinando tren y autobús entre Villanueva de Córdoba y Córdoba para evitar el tramo afectado.

Mientras tanto, Huelva acogió el funeral por las víctimas, donde una representante de las familias aseguró que seguirán luchando por conocer la verdad sobre lo ocurrido, de forma serena, pese al clima de polarización social.

La principal hipótesis que maneja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a un defecto en el carril, en la soldadura o a la combinación de ambos como causa del accidente, según explicó Puente en su comparecencia en el Senado.

La publicación de nuevos archivos del caso Epstein salpica Trump, Musk y a casas reales europeas

La desclasificación de nuevos documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reavivado la polémica al implicar a diversas figuras públicas. Entre ellas aparece Donald Trump, acusado por una presunta agresión sexual ocurrida hace 35 años, cuando la víctima tenía 13 años.

Las denuncias, no han sido verificadas y algunas carecen de pruebas concluyentes, aunque el nombre de Trump figura repetidamente en los archivos junto al de Bill Clinton en relación con fiestas organizadas por Epstein.

La desclasificación, que incluye millones de páginas, vuelve a salpicar a la realeza europea. El expríncipe Andrés del Reino Unido aparece en fotografías y correos comprometedores, aunque no ha hecho declaraciones al respecto.

Asimismo, la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha pedido disculpas públicas por haberse relacionado con Epstein y por no haber investigado adecuadamente su historial, reconociendo un error de juicio.

Detenido un hombre como presunto autor del asesintado de su madre en Algeciras, Cádiz

La Policía Nacional está investigando el asesinato de una mujer, de 75 años, que murió tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo, en Algeciras, Cádiz. El sospechoso, de 45 años, que cuenta con numerosos antecedentes penales, problemas con las drogas y de salud mental, es el principal sospechoso de la muerte de su madre. Según las fuentes judiciales a las que ha podido acceder el mismo diario, la víctima presentaba 20 puñaladas en la zona del cuello.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar anoche alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad. Además de la víctima mortal, el marido de la mujer, de 76 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave. Pese a las heridas, su vida no corre peligro.

El presunto autor de los hechos se dio la fuga. Horas más tarde, la Policía Nacional ha localizado y detenido al presunto autor del asesinato y de las lesiones graves. En concreto, el detenido fue localizado en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su vehículo.

El detenido ha sido trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde fue atendido para la posterior valoración médica y ha quedado a disposición policial. Por el momento, la investigación permanece abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

