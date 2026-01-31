Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer tras caer desde 60 metros en la montaña de Santa María de Besora, en Barcelona

La mujer estaba realizando una excursión por la zona.

Imagen del helicóptero de Bombers

Imagen del helicóptero de BombersEuropa Press

Alba Gutiérrez
Una mujer de 65 años ha muerto tras caer desde una altura de unos 60 metros mientras estaba de excursión en el medio natural en la zona de El Camí dels Bufadors, en Santa Maria de Besora, en Barcelona.

Tal y como han detallado los Bomberos de la Generalitat, a las 13:02 horas han recibido el aviso del accidente. Tras el aviso, se han dirigido al lugar y han activado dos helicópteros para intentar rescatar a la mujer. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, la excursionista ha fallecido debido a la gravedad de la caída.

Durante la jornada del sábado, los Bomberos han hecho varios rescates y búsquedas en el medio natural y han pedido extremar la precaución el domingo porque prevén más gente al mejorar las condiciones meteorológicas.

