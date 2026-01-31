Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las Palmas de Gran Canaria

Detienen a un hombre que tiene prohibida la entrada a España: se identificó con NIE y pasaporte falsos

El hombre, que tenía prohibida la entrada a España, portaba el pasaporte de otro varón y el NIE de una tercera persona.

Imagen de archivo de un Polic&iacute;a Nacional junto al coche

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al cochePolicía Nacional

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional detuvo a un hombre que portaba un pasaporte de otra persona y un NIE de una tercera persona sobre el que consta una prohibición de entrar en España. Los agentes arrestaron al hombre en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, lugar donde se celebran las galas del carnaval de la ciudad.

Tras el arresto, los agentes comprobaron que dicho hombre era reclamado por la Justicia por un delito de robo con violencia o intimidación. Cuando la Policía le pidió que se identificase, el individuo lo hizo con un pasaporte de su país de origen, pero que correspondía a otra persona.

Posteriormente, los agentes comprobaron que tenía un Número de Identidad de Extranjero (NIE) a nombre de otra persona diferente.

Tenía prohibida la entrada a España

Las comprobaciones realizadas en las bases de datos policiales a través de la Sala Operativa CIMMAC del 091 permitieron identificarle y constatar que sobre él pesaba una prohibición de entrada en territorio nacional y una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación por un delito de robo con violencia e intimidación.

Por estos motivos, se procedió a su detención y a la intervención de un teléfono móvil que se ha incorporado a unas diligencias previas instruidas por la Comisaría Local de Maspalomas. El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, según la nota de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

