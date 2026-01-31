Detienen a un hombre que tiene prohibida la entrada a España: se identificó con NIE y pasaporte falsos

La Policía Nacional detuvo a un hombre que portaba un pasaporte de otra persona y un NIE de una tercera persona sobre el que consta una prohibición de entrar en España. Los agentes arrestaron al hombre en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, lugar donde se celebran las galas del carnaval de la ciudad.

Tras el arresto, los agentes comprobaron que dicho hombre era reclamado por la Justicia por un delito de robo con violencia o intimidación. Cuando la Policía le pidió que se identificase, el individuo lo hizo con un pasaporte de su país de origen, pero que correspondía a otra persona.

Posteriormente, los agentes comprobaron que tenía un Número de Identidad de Extranjero (NIE) a nombre de otra persona diferente.

Tenía prohibida la entrada a España

Las comprobaciones realizadas en las bases de datos policiales a través de la Sala Operativa CIMMAC del 091 permitieron identificarle y constatar que sobre él pesaba una prohibición de entrada en territorio nacional y una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación por un delito de robo con violencia e intimidación.

Por estos motivos, se procedió a su detención y a la intervención de un teléfono móvil que se ha incorporado a unas diligencias previas instruidas por la Comisaría Local de Maspalomas. El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, según la nota de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Detenidos un padre y su hijo tras usar un DNI falso en un piso turístico en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un padre y a su hijo como presuntos autores de un delito de quebrantamiento de condena y otro de falsedad documental tras una intervención iniciada en un piso turístico de la capital.

Los hechos ocurrieron el 15 de enero, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Valladolid acudió a un apartamento alquilado después de que el propietario avisara de problemas de convivencia protagonizados por los inquilinos. Cuando llegaron los agentes, los dos hombres ya habían abandonado el inmueble.

El propietario del alojamiento turístico explicó a los agentes que en la reserva figuraba el nombre de una mujer, aunque quienes se alojaron realmente en el piso fueron dos hombres. Además, uno de ellos se registró con un DNI cuya fotografía no coincidía con su apariencia física, lo que levantó las sospechas policiales.

Ante estos hechos, solicitaron la colaboración de la Policía Nacional, que desplegó un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del edificio ante la posibilidad de que los sospechosos regresaran a recoger sus pertenencias.

Horas después, ambos fueron identificados e interceptados y se pudo confirmar que eran padre e hijo. Además, los agentes comprobaron que sobre el progenitor pesaba una orden de alejamiento en vigor respecto a su hijo.

