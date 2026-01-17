Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado por un grupo criminal para ejercer la mendicidad y estafar a través de internet

La Guardia Civil, en el marco de la operación ha detenido a 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres, por pertenecer a una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet. Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Más de un centenar de víctimas en 32 provincias

Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

Grupo criminal radicado en Bizkaia

La banda publicaba anuncios de venta o adopción de animales. Una vez establecido el contacto e iniciada la venta, los estafadores exigían a sus víctimas pagos progresivos con diversos pretextos, vacunas, transporte, chip, jaula, etc, mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias. La organización utilizaba múltiples líneas telefónicas y cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos para engañar a los compradores. Asimismo, utilizaban el método “Smurfing” consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos. Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Consiguieron prestaciones sociales por más de 560.000 euros

Asimismo, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras ayudas autonómicas, a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.

Delitos

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

Normas para venta de mascotas

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de instrucción nº 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.

En España la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. La Guardia Civil recomienda:

• Exigir siempre documentación del criador y centro y solicitar copias de la cartilla veterinaria y microchip.

• No pagar por adelantado ni enviar dinero a través de transferencias bancarias o por una pasarela de pagos online.

