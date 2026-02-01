La Guardia Civil solicita ayuda para esclarecer el crimen de una mujer hallada muerta en Barcelona en 2005

Se cumplirán 20 años del asesinato y este delito prescribirá. Por eso los investigadores solicitan colaboración ciudadana para esclarecer el homicidio o asesinato. Para ello se publican tres imágenes: la víctima en vida, un hombre usando su tarjeta en un cajerode Terrassa y un fragmento de camiseta intervenido. La Guardia Civil solicita ayuda para tratar de identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años, hoy tendría 58, cuyos restos aparecieron el 6 de agosto de 2005 en el paraje de Sant Pere Sacama, en el término municipal de Olesa de Montserrat, Barcelona.

La investigación comenzó en 2005

En 2005 se localizaron restos humanos dentro de varias bolsas de plástico en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Los informes forenses determinaron que se trataba de una mujer de entre 35 y 45 años de edad que presentaba claros signos de muerteviolenta. El análisis científico forense determinó que presentaba una fractura en el hueso del pómulo izquierdo compatible con un golpe con un objeto contundente, así como un orificio, posiblemente de un proyectil, en el omóplato derecho. Pese a las gestiones realizadas entonces, el cadáver no pudo ser identificado en aquel momento.

Identificada: Magdalena Mas Vilaltella, de Sant Pere de Riudoms, Tarragona

A raíz del desarrollo del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas -proyecto que se impulsó desde el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada en colaboración con la Guardia Civil para comparar perfiles deADN de restos humanos sin identificar con muestras de familiares de desaparecidos-, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil obtuvo un ‘match’ positivo en 2014. Se determinó que la víctima era Magdalena Mas Vilaltella, de 38 años de edad, vecina de Sant Pere de Riudoms, Tarragona, y cuya desaparición desde el día 8 de abril fue denunciada en la Comisaría de la Policía Nacional de Reus, Tarragona, el día 9 de abril de 2005.

La investigación, dirigida por el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial ,UOPJ, de la Guardia Civil en Barcelona, desde la aparición del cuerpo sin vida de la víctima, se ha mantenido abierta y en diferentes líneas de trabajo con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias de la muerte e identificar a los responsables de la misma.

Pistas clave

En este sentido, la Guardia Civil difunde tres elementos gráficos clave: Por un lado, la fotografía de la víctima en vida, con el fin de que cualquier persona que pudiera haber tenido relación con ella o disponer de información sobre sus últimos movimientos pueda reconocerla y ponerse en contacto con los investigadores. Por otro, las imágenes de videovigilancia grabadas el 9 de abril de 2005 , al día siguiente después de ser vista por última vez Magdalena, en una oficina bancaria situada en la calle San Roque de Terrassa Barcelona, en las que se observa a un hombre que realiza una extracción de efectivo con la tarjeta de la víctima.

Además, se hace pública la imagen de un fragmento de camiseta intervenido en la investigación, perteneciente a una prenda con la inscripción en inglés “FUN AND FRIENDS ALTERNATIVE ENERGY PUB LEAGUE”, que no pertenecía a la víctima y que podría guardar relación con la persona o personas implicadas en los hechos o con su entorno.

Cualquier información a este teléfono y este correo

La Guardia Civil solicita la colaboración de cualquier persona que pueda identificar al hombre que aparece utilizando la tarjeta bancaria o reconozca a la víctima y disponga de cualquier información relacionada con el caso que pueda aportar a los investigadores vía: Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, teléfono 936823030. Solicitar ser contactado con el Grupo de Personas de Policía Judicial y remitiendo un correo electrónico a la dirección:

b-cmd-barcelona-pj-personas@guardiacivil.org

