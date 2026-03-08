Una mujer embarazada mata a dos hermanos que iban en patinete eléctrico y se da a la fuga

Una mujer embarazada se ha declarado culpable tras abandonar la escena de un accidente mortal en Pitsea, Essex, en el que dos menores perdían la vida mientras circulaban en patinete eléctrico. Los dos hermanos, Roman Casselden, de 16 años, y Darcie, de 9, fueron atropellados por el Audi de Deimante Ziobryte, de 21 años, en un accidente "inevitable".

Según la fiscalía, aunque Ziobryte intentó esquivar la colisión, los hermanos no pudieron evitar el accidente y sufrieron lesiones graves que resultaron fatales. Sin embargo, en lugar de detenerse de inmediato y solicitar ayuda, la acusada continuó conduciendo hasta alcanzar un carril cercano, donde se detuvo únicamente para llamar a sus familiares, sin contactar a la policía ni a los servicios de emergencia. Nunca regresó al lugar del accidente para prestar asistencia.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron la muerte de Darcie a las 19:10 y de Roman a las 19:50. La investigación determinó que ambos fallecieron a causa de traumatismos craneales graves. La fiscalía informó que no se presentarían cargos adicionales por conducción temeraria que resultara en muerte.

Ziorbryte se declaró culpable

Ziobryte compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basildon, donde se declaró culpable de no detenerse tras un accidente. El juez Paul Fisher advirtió que podría enfrentar una sentencia de prisión, que se dará a conocer el próximo 6 de mayo. La fiscal Rohini Majumdar explicó que los niños llegaron a un cruce mientras la acusada circulaba en su Audi y, a pesar de sus esfuerzos por evitar el choque, el contacto fue "inevitable".

La familia de las víctimas expresó su dolor y tristeza por la tragedia. Emma Casselden, madre de Roman y Darcie, rindió homenaje a sus hijos describiéndolos como "seres llenos de bondad y generosidad". Sobre Darcie, afirmó que era una persona que "iluminaba la vida de quienes la rodeaban", mientras que Roman dejaba un legado de altruismo y fe en la bondad de los demás. "Aunque ya no estén aquí físicamente, su amor y espíritu permanecen en los corazones de quienes los conocieron", dijo.

Este trágico suceso ha generado consternación en la comunidad local, y ha resaltado los peligros de la circulación de patinetes eléctricos sin la debida precaución, así como la importancia de cumplir con las responsabilidades legales tras un accidente de tráfico. La audiencia final sobre la sentencia de Ziobryte se espera con atención en los próximos meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.