Apuñalado un policía nacional por una disputa familiar en Baza: "El chaleco le salvó de una muerte segura"

En la localidad granadina de Baza, un agente de la Policía Nacional ha resultado herido tras ser apuñalado durante una intervención en un domicilio. Los hechos se produjeron tras recibir un aviso por una fuerte discusión entre una madre y su hijo, que ya habían estado anteriormente en dependencias policiales, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Según ha informado la Unión Federal de Policía (UFP), cuando los agentes acudieron al lugar el hijo de la mujer atacó "violentamente" a uno de ellos. En un primer momento, pareció que le había pegado un puñetazo en el pecho, a la altura del corazón.

Pero no se trataba de un golpe, sino de una puñalada, ya que el agresor llevaba un cuchillo oculto. El sindicato policial ha señalado que "el chaleco le salvó de una muerte segura".

El agresor no se quedó atrás y, en lugar de frenar los ataques, trató de asestar una segunda puñalada. Aunque el agente logró repeler el golpe parcialmente, el arma blanca llegó a atravesarle la mano, provocándole una herida de consideración.

A pesar de esto, el policía utilizó su extensible y, con la colaboración de su compañera, consiguió reducir y detener al atacante. Gracias a la rápida actuación de ambos, el agresor fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial.

Por su parte, el agente herido tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con el cuchillo aún clavado en la mano.

Reconocimiento de la UFP

En un comunicado, la Unión Federal de Policía ha mostrado su "total apoyo" al agente herido, destacando su "profesionalidad, valentía y entrega" en el cumplimiento del deber. Además, ha anunciado que solicitará su ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo en reconocimiento a los hechos sufridos durante el servicio.

El sindicato ha aprovechado el suceso para recordar "la peligrosidad real a la que se enfrentan diariamente los policías nacionales en el ejercicio de sus funciones" y ha denunciado la falta de medios y efectivos con los que cuentan muchas unidades.

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