Muere una mujer electrocutada tras caer en un pozo en Vigo

Una mujer de 59 años ha muerto este miércoles por la tarde tras caer a un pozo y sufrir una descarga eléctrica en el Camino de la Devesa, en la parroquia de Saiáns, en Vigo, según ha informado el 112 Galicia.

Las primeras hipótesis de la Policía Nacional apuntan a que la víctima se encontraba realizando labores de limpieza en el pozo cuando, de forma accidental, cayó sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la bomba de agua. Al activarse el mecanismo, el agua habría entrado en contacto con la instalación eléctrica, provocando una descarga que resultó mortal, según ha precisado la Policía Nacional.

Tras el accidente, los vecinos cortaron el suministro eléctrico mientras el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 solicitaba al 112 ayuda para rescatar a la mujer, ya que no podían extraerla del pozo debido al riesgo de electrocución. Poco después, sobre las 17.50 horas, un vecino comunicó a Emergencias que la víctima había sido rescatada y que estaban intentando reanimarla.

La mujer fue atendida en el suelo en parada cardiorrespiratoria y tanto los sanitarios como varios vecinos practicaron maniobras de reanimación durante cerca de una hora. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, solo se pudo certificar su fallecimiento. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que investigan las circunstancias del accidente.

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