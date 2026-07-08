Dibujos animados en resonancias magnéticas en Sant Joan de Déu para reducir la ansiedad de los niños al hacer esta prueba

Si ya para adultos someterse a una resonancia magnética es algo incómodo, imaginen que la tengan que realizar niños. Es un ambiente poco amable, con ruidos, donde el paciente no puede moverse. Según los expertos, genera estrés en los pequeños y es muy habitual que, con la sensación de claustrofobia, muchas veces se produzcan interrupciones mientras se realiza la prueba.

El Hospital Sant Joan de Déu incorpora una "experiencia inmersiva" donde los niños ven dibujos de Disney mientras se someten a una resonancia magnética. De hecho, este centro sanitario ha presentado hoy los resultados de un estudio europeo recientemente publicado en la revista Pediatric Radiology que muestra cómo una experiencia audiovisual puede ayudar a reducir la ansiedad en pequeños durante una resonancia. "Antes de la prueba se comprueban los niveles de estrés del paciente y se comparan con los de después. Los resultados fueron impactantes porque el nivel de ansiedad se redujo un 43% y las interrupciones en un 69%", asegura el doctor Emili Inarejos, jefe de Diagnóstico por la Imagen de Sant Joan de Déu.

La investigación, que se ha realizado a 175 niños de 6 hospitales europeos, de entre 6 y 12 años, se ha centrado en pacientes pediátricos que se someten a una resonancia magnética permaneciendo despiertos, una situación en la que el entorno, la preparación y el acompañamiento durante la prueba pueden influir de forma relevante en cómo viven la experiencia.

"El objetivo es conseguir con esto que, a largo plazo, se hagan exploraciones más rápidas y también sin necesidad de anestesia", añade Inarejos.

Estas resonancias magnéticas son equipos Philips equipados con Ambient Experience, una solución que integra imagen, sonido e iluminación ambiental para crear un entorno más adaptado al paciente pediátrico. Incorpora contenidos audiovisuales adaptados a la prueba con ritmo visual pausado, música calmada y personajes familiarizados con los niños, con el objetivo de acompañar al niño durante la prueba y hacer el entorno más comprensible y cercano.

"Son pruebas complejas, ayuda a que una resonancia sea más amigable y que el niño pueda mantener la atención", asegura Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica. Estos contenidos han sido desarrollados en colaboración con The Walt Disney Company y el paciente puede elegir personajes como Mickey y Minnie, Star Wars, princesas Disney...

"Con esto queremos humanizar y entretener a través de nuestros personajes, que tienen una conexión especial con los niños y también para las familias que pasan por situaciones complicadas", explica Laura de Gracia, responsable de RSC y Comunicación Interna de The Walt Disney Company Spain.

Los profesionales aseguran que esta iniciativa forma parte de la voluntad del hospital de ir más allá de la excelencia clínica, si no, minimizar las experiencias negativas de los niños.

"En el Hospital Sant Joan de Déu, la experiencia del paciente es estratégica y, por ello, desde hace casi dos décadas desarrollamos un conjunto de actividades que tienen objetivos de distracción y terapéuticos y que facilitan el proceso de adaptación a la hospitalización y a la enfermedad, y además favorecen la recuperación y el buen desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirma Mercè Jabalera, directora de Calidad y Experiencia del Paciente del Hospital Sant Joan de Déu, y añade: "La iniciativa que presentamos hoy se enmarca en el programa Hospital Amic que, además, incluye otros aspectos como una ambientación agradable para nuestros pacientes y sus familias en todos los espacios de nuestro hospital".

Esta investigación aporta una nueva evidencia sobre el papel que pueden desempeñar los entornos adaptados al paciente pediátrico para mejorar la experiencia durante la resonancia magnética.

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