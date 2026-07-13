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Muere un hombre de 53 años en el incendio de un cobertizo en A Baña (A Coruña)

Los bomberos localizaron el cadáver durante las labores de extinción del fuego, que calcinó por completo un alpendre anexo a una vivienda de O Sino. El hijo de la propietaria continúa desaparecido.

Muere un hombre durante un incendio en un cobertizo en A Coruña

Muere un hombre durante un incendio en un cobertizo en A Coruña EUROPA PRESS

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Sofía Avendaño
Publicado:

Un hombre de 53 años ha sido encontrado muerto en el municipio coruñés A Baña. El cadáver fue encontrado durante la extinción de un incendio en un cobertizo durante la madrugada de este lunes.

Los bomberos de Santa Comba localizaron el cuerpo sin vida cerca en una vivienda del lugar de O Sino, en la parroquia de O Barro. El incendio por el que acudieron al lugar de los hechos fue declarado cerca de las cuatro de la madrugada.

El hijo de la vivienda, desaparecido

Fueron los vecinos los que alertaron del suceso al 112 de Galicia. Tal y como explicaron, en la vivienda residían una mujer y su hijo y cuando se encontraron el cuerpo del hombre, la madre no se encontraba dentro de la residencia. Sin embargo, no se sabía nada del paradero del hijo. Actualmente, se sigue sin conocer dónde puede estar el joven.

El fuego calcinó todo el interior del cobertizo, que aún albergaba maquinaria de una antigua carpintería que funcionaba en el pasado. Fue entonces cuando por fin lo consiguieron apaciguar y los bomberos de Santa Comba dieron con el cuerpo sin vida del hombre de 53 años.

Aparte de los bomberos, también se solicitó la asistencia del 061 para que pudieran atender a la propietaria de la casa, que requería atención médica.

Todavía se desconoce qué ocasionó el incendio

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio y determinar las causas de la muerte del hombre. Por el momento no ha trascendido si el fallecimiento se produjo como consecuencia del fuego o por otros motivos, una cuestión que deberá determinar la autopsia y las diligencias abiertas.

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