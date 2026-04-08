Un funcionaria viguesa logra que la justicia duplique sus dietas durante 120 días de asistencia a un curso en Madrid

Llegar a formar parte del cuerpo de funcionarios de la Agencia Tributaria de nuestro país no es una tarea fácil. Ni barata. Si no que se lo digan a una viguesa que, tras lograr aprobar una dura oposición, tuvo que desplazarse durante cuatro meses a Madrid para superar un curso en el Instituto de Estudios Fiscales.

Superarlo es un requisito imprescindible para todos los que consiguen una plaza en dicha administración, pero a unos les cuesta más que a otros. Ya no solo a nivel mental, si no también a nivel monetario.

Jesús Rodríguez Madridejos, quien actuó como abogado de esta viguesa a través de un sindicato a nivel estatal, nos explica que "lo que le ocurrió a ella es algo que le ocurre a menudo a muchos funcionarios de la Agencia Tributaria. Cuando aprueban la oposición tienen que hacer ese curso, obligatoriamente, en Madrid. Y es un curso muy amplio, que dura más de 120 días. Para los que viven en la capital, o cerca, no es mucho problema, pero para los que residen lejos, como es el caso de esta mujer, supone un gasto muy importante, ya que te obliga a residir allí durante cuatro meses".

Y, mientras se enfrentan a ese curso reciben "tan solo un 30% de las dietas que cobraría un funcionario en comisión de servicio por estar desplazado". Una cantidad que, ni de lejos, cubre el gasto que supone una estancia tan prolongada en Madrid.

Madridejos nos explica: "La gente pierde dinero. En concreto lo que se les paga son unas cantidades que están congeladas desde el año 2002. Unas dietas reguladas por un Real Decreto, que llevan mucho tiempo sin actualizarse". Y en 23 años el coste de la vida ha subido muchísimo.

"El problema es que el tema de dietas, kilómetros etc hace mucho que no se actualiza en la administración. En todos los cuerpos de la administración. Se han ido actualizando los sueldos, pero se han olvidado de todo lo demás", añade.

Ante esta situación el sindicato para el que Jesús trabaja, que lleva casos de funcionarios de todo el territorio nacional, decidió empezar a poner demandas pidiendo mayores cantidades para este tipo de casos.

En el caso concreto de esta viguesa lo que se pidió fue un 80% de la dieta que le habría correspondido a un funcionario en comisión de servicio. Y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estimó la demanda, pero aceptando concederle tan solo un 60%. Un éxito, aunque lejos de lo que pedían.

La sentencia eleva lo que recibirá a 4.650 euros, más intereses, además del pago de las costas.

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