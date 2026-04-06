Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Getafe

Un hombre resulta herido grave al ser atropellado durante una pedida de matrimonio en Getafe

El suceso ocurrió en una concentración ilegal de coches y el conductor fue detenido tras huir.

Carreras de coches ilegales

Carreras de coches ilegalesIstock

Publicidad

Un hombre de 36 años permanece herido de gravedad tras ser atropellado en la madrugada del sábado en Getafe mientras pedía matrimonio a su pareja. El incidente tuvo lugar en el polígono industrial de Los Olivos, donde había una concentración ilegal de vehículos modificados.

Según han confirmado fuentes municipales a EFE, los hechos se produjeron entre la 1:00 y las 3:00 horas en la calle Destreza, punto habitual de este tipo de encuentros. En ese momento, la víctima se encontraba en la calzada junto a su pareja, rodeado de coches que realizaban maniobras de derrape.

Atropello en plena vía

Aunque no se ha concretado cómo se desencadenó el atropello, imágenes difundidas muestran a la pareja en medio de la vía instantes antes del impacto, con varios vehículos circulando a su alrededor. La situación derivó en un accidente que dejó al hombre con un traumatismo craneoencefálico severo.

Los servicios de emergencia trasladaron al herido al Hospital 12 de Octubre. Según fuentes del 112, su estado es grave, aunque su vida no corre peligro.

Huida y detención

Tras el atropello, el conductor implicado abandonó el lugar. Sin embargo, fue localizado y detenido posteriormente en la localidad de Fuenlabrada. Actualmente, está siendo investigado por un delito de lesiones graves por imprudencia y otro contra la seguridad vial.

El encuentro se desarrollaba en una zona próxima a la carretera M-301, sin acceso directo, lo que habría llevado a los participantes a concentrarse en el lugar de forma progresiva a través de la A-4.

Fuentes municipales señalan que, tras el atropello, gran parte de los asistentes abandonó la zona antes de la llegada de la policía. Los primeros identificados pertenecen a municipios cercanos y a localidades del norte de Toledo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Quedan en libertad dos hermanos que fueron descubiertos in fraganti por la policía cometiendo una agresión sexual en Valencia

Coche de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/01/2026

Publicidad

Sociedad

Carreras de coches ilegales

Un hombre resulta herido grave al ser atropellado durante una pedida de matrimonio en Getafe

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Detenido por agredir con un hacha en plena calle a dos mujeres y un varón en Montefrío, Granada

Metro de Madrid

El vídeo viral donde una mujer grita a otra con velo en el metro de Madrid: "España cristiana y no musulmana"

Siguen buscando al joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak
Desaparecido

Continúan las labores de búsqueda de Juan Víctor, el joven desaparecido en el río Miño tras un accidente de kayak

Gobierno Vasco no da "por respondida" su petición sobre el 'Guernica' y seguirá insistiendo en su traslado temporal
El Guernica

El traslado del Guernica reabre el choque político: un informe técnico advierte de daños irreversibles si sale del Museo Reina Sofía

Aula de un colegio
Acoso escolar

Alumnos de un instituto de Jerez crean una app contra el acoso escolar: "No mires para otro lado"

La han diseñado en la asignatura de Computación y Robótica de tercero de la ESO y analiza situaciones reales a las que enfrentan, a diario, en las aulas

Imagen de archivo del interior de un coche.
DGT

Más controles en menos tiempo: la nueva normativa de la DGT que afecta a mayores de 65 y 70 años

Los expertos señalan que la mayor limitación para conducir reside en el estado físico y mental, más que en la edad en sí.

Coche de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/01/2026

Quedan en libertad dos hermanos que fueron descubiertos in fraganti por la policía cometiendo una agresión sexual en Valencia

Imagen de la Ertzaintza

Detenido por apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja delante de sus cuatro hijos en Vizcaya

El sacerdote José Luis Galán acude a declarar a la Audiencia Provincial de Toledo

José Luis Galán, el sacerdote condenado a ocho años de cárcel por abusos sexuales que continúa cobrando su sueldo

Publicidad