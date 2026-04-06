Un hombre resulta herido grave al ser atropellado durante una pedida de matrimonio en Getafe

Un hombre de 36 años permanece herido de gravedad tras ser atropellado en la madrugada del sábado en Getafe mientras pedía matrimonio a su pareja. El incidente tuvo lugar en el polígono industrial de Los Olivos, donde había una concentración ilegal de vehículos modificados.

Según han confirmado fuentes municipales a EFE, los hechos se produjeron entre la 1:00 y las 3:00 horas en la calle Destreza, punto habitual de este tipo de encuentros. En ese momento, la víctima se encontraba en la calzada junto a su pareja, rodeado de coches que realizaban maniobras de derrape.

Atropello en plena vía

Aunque no se ha concretado cómo se desencadenó el atropello, imágenes difundidas muestran a la pareja en medio de la vía instantes antes del impacto, con varios vehículos circulando a su alrededor. La situación derivó en un accidente que dejó al hombre con un traumatismo craneoencefálico severo.

Los servicios de emergencia trasladaron al herido al Hospital 12 de Octubre. Según fuentes del 112, su estado es grave, aunque su vida no corre peligro.

Huida y detención

Tras el atropello, el conductor implicado abandonó el lugar. Sin embargo, fue localizado y detenido posteriormente en la localidad de Fuenlabrada. Actualmente, está siendo investigado por un delito de lesiones graves por imprudencia y otro contra la seguridad vial.

El encuentro se desarrollaba en una zona próxima a la carretera M-301, sin acceso directo, lo que habría llevado a los participantes a concentrarse en el lugar de forma progresiva a través de la A-4.

Fuentes municipales señalan que, tras el atropello, gran parte de los asistentes abandonó la zona antes de la llegada de la policía. Los primeros identificados pertenecen a municipios cercanos y a localidades del norte de Toledo.

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