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Pillan in fraganti a dos jóvenes robando en 8 vehículos en la misma noche en Almoradí

Las cámaras de seguridad los graban in fraganti y permiten la devolución del botín. Los dos jóvenes han sido detenidos.

El vídeo de los detenidos por robar en coches en Almoradí

El vídeo de los detenidos por robar en coches en Almoradí

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Carlos Villán
Publicado:

La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí han detenido a dos hombres de 25 y 31 años como presuntos autores de ocho delitos. Los dos detenidos cometieron siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de hurto durante la misma noche.

Un vecino de la localidad alicantina fue testigo de uno de los robos en plena calle y alertó a los agentes. Tras personarse en el lugar, los agentes localizaron a los sospechosos en las inmediaciones. Los presuntos delincuentes fueron reconocidos de inmediato por las patrullas, ya que cuentan con antecedentes policiales. Al carecer de domicilio conocido procedieron a su detención inmediata.

Los agentes inspeccionaron la zona en la que habían actuado y encontraron a pocos metros tres sacos de plástico de gran tamaño que contenían un gran número de objetos que presuntamente habrían sustraído de los vehículos. Entre los artículos robados encontraron herramientas, ropa, calzado, aparatos electrónicos, gafas de sol y perfumes.

Al descubrir el gran número de piezas del botín, los agentes ampliaron el dispositivo policial y descubrieron un total de ocho vehículos con signos de haber sido forzados en distintas calles del municipio.

Una vez localizados los vehículos afectados identificaron a los propietarios perjudicados. En los últimos días se ha devuelto parte de los artículos recuperados. Los cuerpos de seguridad siguen trabajando para localizar al resto de afectados, y poder devolver la gran cantidad de objetos que todavía no han sido reclamados.

El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad ha permitido reconocer a los detenidos como responsables de los 8 delitos.

La rápida actuación policial y la colaboración ciudadana han sido claves tanto en la alerta inicial como en la aportación de imágenes fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.

Los detenidos han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. El juzgado decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

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