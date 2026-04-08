Un ciclista de 67 años, en estado grave tras ser atropellado en el sur de Gran Canaria

Un hombre de 67 años se encuentra en estado grave tras sufrir un atropello mientras practicaba ciclismo. El accidente ocurrió en la mañana de este martes en la GC-1, a la altura de la salida de Arguineguín, en el municipio de Mogán. El suceso se produjo en torno a las 10.20 horas de la mañana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

Fue necesaria una evacuación urgente en helicóptero

Tras recibir la alerta, los servicios de emergencia activaron un amplio dispositivo para asistir al hombre. Tras la primera asistencia de la ambulancia de soporte vital básico, se trasladó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y debido a la gravedad de sus heridas, se solicitó la movilización de un helicóptero medicalizado que procedió a su evacuación desde la zona del accidente hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, situado en la capital de la isla.

El traslado aéreo permitió reducir los tiempos de intervención en una vía con alta densidad de tráfico como es la GC-1, lo que habría llevado más de una hora.

Diversos traumatismos de carácter grave

El ciclista presentaba múltiples traumatismos de carácter grave en el momento de la asistencia inicial. El personal sanitario desplazado al lugar logró estabilizarlo antes de su traslado, aunque su estado continúa siendo crítico, según informa 112. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su evolución médica.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron numerosos efectivos de emergencia. Intervinieron agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Mogán y miembros de Protección Civil, además de bomberos del parque de Puerto Rico. También participaron operarios del servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, así como una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Las causas del accidente

Las circunstancias en las que se produjo el atropello están siendo investigadas por la policía y la Guardia Civil. No se han facilitado, por el momento, datos sobre el vehículo implicado ni sobre posibles responsabilidades en el siniestro.

La carretera donde ocurrió es habitualmente transitada por numerosos ciclistas a todas las horas del día. El municipio de Mogán es un destino turístico elegido por personas que practican este deporte y se trasladan a la isla para poder entrenar en cualquier época del año debido al buen tiempo. Esto puede ocasionar retenciones en el tráfico o situaciones de riesgo si los adelantamientos a ciclistas no se realizan en condiciones de seguridad. Este accidente refleja las dificultades de la convivencia entre vehículos y ciclistas en estas carreteras que presentan una alta densidad de tráfico.

Impacto visual de las imágenes del operativo de rescate

El suceso ha generado cierta expectación en la zona, especialmente por la intervención del helicóptero medicalizado. Las imágenes del aterrizaje y posterior despegue del aparato reflejan la complejidad y la importancia de la coordinación del operativo, así como la rapidez de actuación de los equipos de emergencia ante una situación crítica como esta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.