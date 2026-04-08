Huelga en escuelas infantiles de Madrid: educadoras denuncian altas ratios, sueldos precarios y aulas a más de 34 grados

La segunda jornada de huelga en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se ha desarrollado con normalidad, con todos los centros abiertos y cumpliendo los servicios mínimos establecidos. Sin embargo, la protesta ha vuelto a poner el foco en una situación que, según denuncian los profesionales del sector, resulta insostenible tanto para educadores como para alumnos.

Así lo ha explicado Jorge Abad, profesor de escuela infantil, en una entrevista a Antena 3 Noticias, donde ha relatado las condiciones en las que desempeña su trabajo. Según ha detallado, las aulas alcanzan temperaturas de hasta 34 grados, una situación especialmente preocupante tratándose de niños de entre 0 y 3 años. A esto se suma el elevado número de alumnos por clase: "Aunque en mi caso cuento con una auxiliar, dos personas no pueden atender correctamente a 20 niños. Faltan manos", ha señalado. Además, ha asegurado que en situaciones de conflicto entre menores resulta imposible atender a todos al mismo tiempo, lo que genera quejas por parte de las familias, pese a que "los niños no tienen la culpa".

Centenares de educadoras se han concentrado frente a la Consejería de Educación en el segundo día de paros convocados por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). Reclaman mejoras salariales, una reducción de ratios y más medios materiales. “Es una lucha titánica contra la dejadez de las administraciones públicas", ha afirmado la portavoz, Rosa Marín.

Entre sus demandas destacan la implantación de la "pareja educativa", dos profesionales por aula, así como un aumento de salarios, ya que muchas trabajadoras perciben el salario mínimo interprofesional. También solicitan más recursos para atender la diversidad, el reconocimiento de categorías profesionales y mejoras en infraestructuras y calendario escolar.

Desde la Comunidad de Madrid recuerdan que llevan siete años ofreciendo escolarización gratuita en esta etapa y que han incrementado un 9% la financiación en centros de gestión indirecta. Además, subrayan que la regulación de ratios depende del Gobierno central, que actualmente no incluye el ciclo 0-3 en el borrador del nuevo decreto.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha abierto la puerta a cambios legislativos tras reunirse recientemente con representantes del sector, comprometiéndose a estudiar una reducción de ratios. Un movimiento que las educadoras consideran un primer paso, aunque insuficiente ante una situación que califican de urgente.

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