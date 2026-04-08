Galicia reforma su Ley de Salud para ofrecer una mayor protección a su personal sanitario

Este miércoles entra en vigor en Galicia una reforma de la Ley de Salud que supone dar un paso más allá en la protección de los profesionales del sector sanitario. Esta modificación introduce un nuevo sistema que trata de prevenir y registrar las agresiones, que aumenta el número de profesionales protegidos, y que endurece las sanciones contra los atacantes.

Un paraguas bajo el que ahora caben más profesionales sanitarios

El primer punto a destacar en la modificación de esta ley es la ampliación de la definición del personal del ámbito sanitario.

La norma promovida por el Gobierno gallego extiende las medidas de prevención al personal no asistencial (aquel dedicado a las tareas administrativas y de inspección) y, por primera vez en España, a los técnicos de emergencias y del 061.

Además, esta ley acoge desde ahora bajo su paraguas a la totalidad del personal del sistema sanitario, ya sea público o privado, comenzando a amparar a los aproximadamente 5.000 profesionales de la sanidad privada que ejercen en los hospitales gallegos, y que ahora quedaban fuera de toda protección.

Sanciones más duras

La modificación de la 'Lei de Saúde' de Galicia incorpora nuevas formas de violencia, como la violencia digital, el acoso o el ciberacoso contra los profesionales de la sanidad.

Además, establece una clara clasificación de las sanciones en función de la gravedad de las mismas. Así, las faltas leves, como los insultos o las faltas de respeto, podrán conllevar multas de entre 300 y 1500 euros. Los ataques más graves, como las coacciones, las amenazas, o el acoso digital, pueden implicar sanciones de hasta 3.000 euros. Y, en lo alto de la tabla, aquellos que cometan agresiones físicas, consideradas infracciones muy graves, podrán enfrentarse a multas mucho más elevadas, de hasta 15.000 euros de cuantía.

Registro gallego de actos de violencia extrema

Además de establecer sanciones, la ley se centra en el refuerzo de la prevención, la formación y la protección de las víctimas. Por ello, la Consellería de Sanidade ya ha anunciado que tiene previsto desarrollar, a la mayor brevedad posible, un nuevo Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario. En esta línea, también creará un Registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario.

Serán dos nuevas herramientas con las que la Xunta pretende medir el verdadero impacto de un fenómeno que durante años no ha recibido la atención necesaria.

Y es que la modificación de la Ley de Salud llega en un contexto verdaderamente preocupante: el pasado año 2025 Galicia registró casi medio centenar de denuncias por agresiones a miembros del personal sanitario. De hecho A Coruña, con un total de 30, fue la quinta provincia de España con mayor número de denuncias de esta índole.

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