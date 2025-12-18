Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consumo extiende la limitación de ofrecer ultraprocesados a todos los centros públicos

Los centros públicos como museos, bibliotecas, universidades y centros deportivos tendrán limitada la oferta de alimentos ultraprocesados.

Ultraprocesados

UltraprocesadosEUROPA PRESS

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Consumo extiende la limitación de ofrecer ultraprocesados y frituras a los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades y centros deportivos. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguraba anteriormente que iba a excluir por real decreto los alimentos ultraprocesados de los menús en hospitales y residencias de mayores.

Este jueves, durante la entrega de los Premios Estrategia NAOS que ha presidido la reina en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ido más allá: Consumo limitará la oferta de alimentos ultraprocesados en centros públicos y universidades.

El objetivo es fomentar una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente. El ministro de Consumo garantizará al menos un 80 % de productos saludables en las máquinas expendedoras ('vending') y un 90 % de frutas y hortalizas frescas.

"Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio", ha afirmado Bustinduy.

Consumo limita la oferta de ultraprocesados

La limitación, según recoge el Real Decreto, será de dos raciones semanales de ultraprocesados y frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a una vez por semana, como máximo, en desayunos y meriendas. También se excluirán los alimentos procesados de la alimentación infantil.

La norma se aplicará a los centros públicos o privados que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales (centros sanitarios, residencias y centros de mayores, de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores). Además, también se contempla el acceso al agua con fuentes que ofrezcan agua potable gratuita.

Durante el acto, la reina ha destacado el impacto de los comedores escolares en la salud de los niños y en la prevención de la obesidad. En abril de 2025, el Gobierno ya aprobó el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenible para garantizar a los alumnos cinco comidas saludables a la semana, promoviendo el consumo de frutas y verduras de temporada.

