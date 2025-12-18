Gran Canaria
Hallan muerto al hombre desaparecido que practicaba barranquismo en La Aldea de San Nicolás
Las primeras hipótesis apuntan a que este hombre de 50 años habría sufrido un accidente mientras practicaba barranquismo.
Publicidad
Este jueves, se ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco del municipio de La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, según ha confirmado la Guardia Civil.
Según se ha precisado desde el cuerpo armado, a esta persona se le buscaba, ya que se había presentado una denuncia por su desaparición. Por el momento, no han trascendido las causas de lo ocurrido y los motivos del fallecimiento.
El fallecido, natural del municipio de Agaete y de unos 50 años, podría haber sufrido un accidente mientras practicaba barranquismo, según apunta 'Canarias 7' en base a las primeras hipótesis.
El mismo medio señala que vecinos del municipio habían visto a este hombre con vida y preparado para practicar actividad física durante el miércoles, según habría declarado Pedro Suárez, alcalde de La Aldea de San Nicolás.
Llevaba ropa para practicar barranquismo
Cuando los equipos de emergencia han localizado
Cuando los equipos de emergencia han localizado el cuerpo, el hombre llevaba la equipación necesaria para practicar barranquismo, lo que reforzaría la hipótesis de que se trató de un accidente fortuito.
La familia había denunciado su desaparición el miércoles por la noche, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento, Guardia Civil, Protección Civil y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
Publicidad