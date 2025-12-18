Más de 1.200 personas en una tarde: el Jardín Infinito convierte el Pazo compostelano de San Lorenzo en un espacio solidario estas Navidades

El Jardín Infinito abrió sus puertas hace apenas unos días en el Pazo de San Lorenzo, en Santiago de Compostela, y ya se ha convertido en uno de los espacios más concurridos de la Navidad en la ciudad. La iniciativa, promovida por la Fundación Andrea, superó en una sola jornada las 1.200 visitas, una cifra que refleja la buena acogida de una propuesta que combina instalación artística, participación ciudadana y recaudación solidaria.

La afluencia se mantiene constante incluso entre semana, con personas llegadas no solo de Santiago, sino también de otros puntos de Galicia. “Estamos viendo colas a diario, algo que no esperábamos tan pronto”, explican desde la fundación, que tuvo que retrasar la inauguración por las condiciones meteorológicas adversas de los últimos días.

La instalación transforma temporalmente los jardines históricos del pazo, un conjunto del siglo XIII situado a pocos minutos de la plaza del Obradoiro, en un recorrido nocturno formado por 20.000 rosas iluminadas con tecnología LED. El paseo invita a detenerse y participar: cada visitante puede dedicar una rosa a alguien especial mediante un mensaje personal que se coloca junto a la flor.

Abierto hasta el 9 de enero

El origen del Jardín Infinito está en un viaje que Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea, realizó a Londres durante las Navidades pasadas. Aquella experiencia le llevó a reflexionar sobre la importancia de contar con espacios simbólicos para recordar a personas queridas durante estas fechas, estén o no presentes. A partir de esa idea se diseñó un proyecto con vocación colectiva y solidaria.

Para facilitar la participación, la organización ha habilitado una carpa dentro del recinto donde escribir las dedicatorias con mayor intimidad. También existe la posibilidad de colaborar a distancia a través de la web multiplicandosonrisas.com, un voluntario se encarga de escribir y colocar el mensaje en el jardín.

El Jardín Infinito permanecerá abierto hasta el 9 de enero, en horario de 18.00 a 22.00 horas, excepto los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero. La entrada tiene un precio de tres euros, mientras que la dedicatoria de una rosa supone una donación mínima de diez euros, destinada íntegramente a la Fundación Andrea.

La recaudación, para programas sociales

Los fondos recaudados se destinarán a los programas que la entidad desarrolla en apoyo a familias de niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Entre ellos figuran ayudas para terapias especializadas, recursos de alojamiento para familias desplazadas a Santiago y proyectos de humanización de espacios pediátricos hospitalarios.

Desde la fundación subrayan que la elevada participación confirma el interés por iniciativas con impacto social y accesibles al conjunto de la ciudadanía. “Ver cómo la gente responde, incluso en días laborables, nos anima a seguir apostando por este tipo de proyectos”, señalan.

Las 20.000 rosas permanecerán iluminadas durante toda la campaña navideña. Una vez finalizada la iniciativa, la instalación será retirada a lo largo del mes de enero. Hasta entonces, el Jardín Infinito seguirá funcionando como un espacio de encuentro, memoria compartida y apoyo a una causa social más que importante

