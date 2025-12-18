Muere una mujer arrastrada por una ola mientras hacía fotos en una playa de Baiona

Este jueves, una mujer ha muerto tras ser arrastrada por una ola en la playa Cuncheiras, en la localidad pontevedresa de Baiona, mientras hacía fotos.

El 112 Galicia ha explicado que ha sido a eso de las 14:35 horas cuando un particular alertaba a la central de emergencias de que una mujer se encontraba en unas rocas próximas al arenal y acababa de ver cómo se la llevaba el agua y dejaba de verla.

Con esa información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Local, al GES de Valmiñor y a la Guardia Civil. Entonces, pocos minutos después, otro particular contactaba con el 112 para alertar de que había un cuerpo tendido en la playa que, posteriormente, los servicios de emergencias confirmaron que se trataba de la mujer.

Según precisa 'Faro de Vigo', la mujer viajaba a bordo del crucero AidaMar, que ha atracado en el puerto de Vigo, y se encontraba de excursión con otro grupo, aunque en el momento del suceso no estaba acompañada.

Aviso por alerta naranja

Este jueves, la Dirección Xeral de Emerxencias mantiene activo un aviso por alerta naranja en todo el litoral gallego por fuertes lluvias y viento.

Es por lo que la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se lleve a cabo cualquier actividad en el mar, y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.