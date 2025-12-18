La mujer asesinada en La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas, según la autopsia

La mujer de 44 años asesinada el pasado domingo en el municipio sevillano de La Algaba, recibió 480 puñaladas. Esto es lo que recoge el resultado preliminar de la autopsia que consta en las actuaciones recogidas por EFE. Se trata de una cifra hasta ahora inédita para el Instituto Legal de Sevilla, donde se le practicó la autopsia al cadáver, según confirman fuentes cercanas a la investigación a dicho medio.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, lo ha calificado de "tremendo enseñamiento" de un crimen "absolutamente luctuoso, lamentable" y ha detallado que el detenido vivía en la misma vivienda que la víctima.

Sin embargo, se ha descartado que pudiera tratarse de un posible caso de violencia machista, ya que la convivencia es "la única relación que consta hasta el momento" entre la mujer y el presunto asesino. Según recoge el Diario de Sevilla, el joven de 31 años que cometió el crimen le tenía alquilada una habitación. Este mismo medio local recoge que el sospechoso confesó la autoría del crimen, que lo alega por haber consumido cocaína y hachís.

El ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, fue acordado ayer por el juzgado de Instrucción 18 de Sevilla. Todo ello, después de que el acusado que fue encontrado el pasado lunes en Sevilla capital tras huir del lugar y encontrarse en paradero desconocido. Este fue detenido por la Policía Nacional en una farmacia, según adelantó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Según detalló, el hombre tuvo "un discurso incoherente".

El suceso tuvo lugar el pasado domingo a las 16:50 horas del domingo, cuando se recibió un aviso del hallazgo de una mujer en su casa, en concreto, en una vivienda unifamiliar de la zona sur de La Algaba. Las llamadas indicaron que la víctima presentaba heridas por arma blanca.

Cronología del crimen

Según detalla la juez y recoge a su vez el Diario de Sevilla, el asesinato se produjo sobre las 14:00 del pasado domingo, cuando el acusado bajó a la planta baja de la vivienda donde la mujer estaba durmiendo en el sofá del salón. Fue entonces cuando el hombre cogió un cuchillo de hija larga de la cocina y se sentó junto a ella para despertarla.

Fue entonces ella cuando se levantó y fue a coger un monedero que había en una mesa y el varón le atacó "clavándole repetidamente el cuchillo". La mujer trató de escapar hacia un patio trasero. Sin embargo, el hombre siguió acuchillándola y la llevó posteriormente a un aseo donde la tiró.

El Diario de Sevilla recoge que su hijo de 10 años fue quien encontró a su madre en el baño y llamó a su padre. Este alertó al servicio 112.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.