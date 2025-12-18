Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Sucesos

La mujer asesinada en La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas, según la autopsia

Asimismo, se ha descartado que fuera un caso de violencia machista, puesto que la convivencia era "la única relación que consta hasta el momento".

GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL EFE/Mariscal

Publicidad

Beni López
Publicado:

La mujer de 44 años asesinada el pasado domingo en el municipio sevillano de La Algaba, recibió 480 puñaladas. Esto es lo que recoge el resultado preliminar de la autopsia que consta en las actuaciones recogidas por EFE. Se trata de una cifra hasta ahora inédita para el Instituto Legal de Sevilla, donde se le practicó la autopsia al cadáver, según confirman fuentes cercanas a la investigación a dicho medio.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, lo ha calificado de "tremendo enseñamiento" de un crimen "absolutamente luctuoso, lamentable" y ha detallado que el detenido vivía en la misma vivienda que la víctima.

Sin embargo, se ha descartado que pudiera tratarse de un posible caso de violencia machista, ya que la convivencia es "la única relación que consta hasta el momento" entre la mujer y el presunto asesino. Según recoge el Diario de Sevilla, el joven de 31 años que cometió el crimen le tenía alquilada una habitación. Este mismo medio local recoge que el sospechoso confesó la autoría del crimen, que lo alega por haber consumido cocaína y hachís.

El ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, fue acordado ayer por el juzgado de Instrucción 18 de Sevilla. Todo ello, después de que el acusado que fue encontrado el pasado lunes en Sevilla capital tras huir del lugar y encontrarse en paradero desconocido. Este fue detenido por la Policía Nacional en una farmacia, según adelantó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Según detalló, el hombre tuvo "un discurso incoherente".

El suceso tuvo lugar el pasado domingo a las 16:50 horas del domingo, cuando se recibió un aviso del hallazgo de una mujer en su casa, en concreto, en una vivienda unifamiliar de la zona sur de La Algaba. Las llamadas indicaron que la víctima presentaba heridas por arma blanca.

Cronología del crimen

Según detalla la juez y recoge a su vez el Diario de Sevilla, el asesinato se produjo sobre las 14:00 del pasado domingo, cuando el acusado bajó a la planta baja de la vivienda donde la mujer estaba durmiendo en el sofá del salón. Fue entonces cuando el hombre cogió un cuchillo de hija larga de la cocina y se sentó junto a ella para despertarla.

Fue entonces ella cuando se levantó y fue a coger un monedero que había en una mesa y el varón le atacó "clavándole repetidamente el cuchillo". La mujer trató de escapar hacia un patio trasero. Sin embargo, el hombre siguió acuchillándola y la llevó posteriormente a un aseo donde la tiró.

El Diario de Sevilla recoge que su hijo de 10 años fue quien encontró a su madre en el baño y llamó a su padre. Este alertó al servicio 112.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nueva polémica por las balizas V16 que sustituyen a los triángulos: ¿Realmente evitarán accidentes?

Baliza V16

Publicidad

Sociedad

Fallece una mujer arrastrada por una ola en una playa de Baiona (Pontevedra)

Muere una mujer arrastrada por una ola mientras hacía fotos en una playa de Baiona

Baliza V16

Nueva polémica por las balizas V16 que sustituyen a los triángulos: ¿Realmente evitarán accidentes?

Ciudad de la justicia de Valencia

Condenada a 23 años por degollar a su bebé tras el parto en Palma de Gandía

Imagen de archivo de drogas
Heroína en pastillas

Los peligros de la heroína en pastillas: el resurgir de un viejo demonio en el infierno de las drogas

GUARDIA CIVIL
Sucesos

La mujer asesinada en La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas, según la autopsia

Las monjas de Belorado denuncian "un secuestro" por parte de la Guardia Civil: "Les va a dar un yuyu"
Monjas de Belorado

Las monjas de Belorado denuncian "un secuestro" por parte de la Guardia Civil: "Les va a dar un yuyu"

La hermana Sor Paloma denuncia la situación a través de redes sociales asegurando que "les importa un pito" las monjas.

Ultraprocesados
CONSUMO

Consumo extiende la limitación de ofrecer ultraprocesados a todos los centros públicos

Los centros públicos como museos, bibliotecas, universidades y centros deportivos tendrán limitada la oferta de alimentos ultraprocesados.

Más de 1.200 personas en una tarde: el Jardín Infinito convierte el Pazo compostelano de San Lorenzo en un espacio solidario estas Navidades

Más de 1.200 personas en una tarde: el Jardín Infinito convierte el Pazo compostelano de San Lorenzo en un espacio solidario estas Navidades

Embarcación de Salvamento Marítimo rescatando a migrantes en aguas de Canarias.

Día Internacional del Migrante, una jornada para reflexionar: uno de cada cinco habitantes de nuestro país ha nacido en el extranjero

Imagen de archivo de quesos.

Comer queso podría ser bueno para el cerebro

Publicidad