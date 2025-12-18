Las monjas de Belorado denuncian "un secuestro" por parte de la Guardia Civil: "Les va a dar un yuyu"

El pasado mes de noviembre, agentes de la Guardia Civil, en el marco de una venta por patrimonio, registraron el monasterio de Orduña en Bizkaia. Dos monjas resultaron detenidas y observaron que algunas de las religiosas podrían necesitar algún tipo de ayuda o atención médica.

Para comprobar el estado de cinco de las hermanas, un operativo, junto con una comitiva judicial, se ha desplazado al monasterio. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que el motivo de la visita es por orden judicial del juzgado de Briviesca, para valorar la salud de las monjas de entre 87 y 101 años. Recalcan que no se trata de un registro.

Según han informado las exmonjas, en el lugar se ha desplegado un amplio operativo policial, con la juega del titular del Juzgado burgueño, así como otros profesionales forenses. "Debemos de ser unas monjas muy peligrosas para que tengamos la casa llena de guardias civiles", expresa, sor Paloma, la hermana que ha difundido videos asegurando que se llevaban a las religiosas a otros monasterios de la Federación de Clarisas en contra de su voluntad.

Sin embargo este último dato no ha sido confirmado por la Guardia Civil, los cuales han ido para examinar a las hermanas, ya que el estado de salud que mostraron en el registro del mes anterior podía dar señales de necesitar atención.

Sor Paloma se ha dirigido al comisario pontificio y arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, acusándole de no tener "moral, conciencia" y de "no saber de cómo se llaman a las mayores". Añade que "siempre actúa tirando la piedra y escondiendo la mano". La monja ironiza en la importancia que tienen para el monseñor las cinco monjas, porque "se las llevan sin la medicación del desayuno, sin asear, sin preguntar que necesitan": "Me conmueve su amor por las mayores".

"Les importa un pito"

Denuncia que ni si quiera han podido despedirse de ellas y la forma en la que se las ha llevado algunas de ellas: "Les va a dar un yuyu, porque hay medicaciones que son urgentes por la mañana. Les importa un pito, no les importa nada las mayores".

"Debemos de tener unas mayores con espada porque no se cuántos hay", ironiza, refiriéndose a la cantidad de agentes que estima en una veintena, y que se quieren llevar a las monjas "en contra de su voluntad". "Esto es muy duro", confiesa, definiendo esta actuación policial para comprobar el estado de salud de las monjas mayores como "un secuestro".

Sor Paloma explica que las autoridades no les dejan salir al exterior porque les "iban a dar un poco e ropa y abrigo", ya que están "heladas". Cuenta que "les han vuelto a meter dentro porque se estarán llevando a sor Lucía". "Yo no sé que clase de personas son, esto es un secuestro", concluye entre suspiros.

