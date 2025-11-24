Secuestran a dos hombres, les trasladan en coche hasta un descampado y les agreden en Almoradí, Alicante

La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí, en Alicante, han detenido a tres hombres por el presunto secuestro de dos hombres, a los que han introducido a la fuerza en un vehículo y trasladaron a un descampado del municipio, donde fueron agredidos con objetos contundentes. Los investigadores buscan aún a un cuarto implicado, que logró huir antes de que los agentes liberaran a las víctimas.

Tal y como ha concretado el Instituto Armado en un comunicado, los primeros indicios apuntan a que este ataque podría ser una represalia tras un robo cometido días antes. Los tres arrestados, de 20, 28 y 44 años, a los que se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas graves con arma blanca y objeto peligroso, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela, en funciones de guardia.

Los hechos han ocurrido a última hora de la tarde del 31 de octubre, momento en el que los presuntos autores interceptaron por separado a las dos víctimas en distintos puntos de la localidad. Tras maniatarlos e introducirlos por la fuerza en un vehículo, los trasladaron a una zona apartada donde supuestamente sufrieron agresiones y amenazas.

Durante la captura de las víctimas, varios vecinos observaron cómo los hombres eran obligados a entrar en un coche, por lo que avisaron de inmediato a las fuerzas de seguridad. Gracias a la colaboración ciudadana, se activó un dispositivo urgente de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Local de Almoradí.

Minutos después y durante el rastreo por la zona rural, los agentes lograron localizar el vehículo estacionado en un descampado y escucharon los gritos de auxilio de las víctimas. La patrulla accedió de inmediato al lugar, sorprendió a los acusados en plena agresión y los detuvo. Los dos varones atacados, que presentaban múltiples lesiones, necesitaron asistencia sanitaria.

Tres hombres secuestran y violan a una mujer durante siete días en un narcopiso de Alicante

Tres hombres han ingresado en prisión por orden judicial por su presunta implicación en el secuestro y agresión sexual a una mujer que estuvo retenida durante siete días en un narcopiso en Alicante.

Uno de los hombres está considerado presunto autor de la retención ilegal y las agresiones sexuales, y los otros dos son sus supuestos cómplices. Los tres han ingresado en prisión, según ha adelantado Europa Press.

La Policía Nacional logró liberar a la mujer, que relató que un hombre al que no conocía la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre en el piso, con la ayuda de otros dos jóvenes que colaboraron con él en tenerla retenida contra su voluntad.

La víctima fue localizada el pasado viernes por los agentes en la vivienda, en estado de semiinconsciencia y con quemaduras en varias partes de su cuerpo. En ese momento, estaban en el piso los dos presuntos cómplices del considerado autor material, y de los que la mujer dijo que no le habían hecho daño.

Los agentes llegaron hasta la víctima porque una joven que había acudido al piso un día antes a comprar droga la vio y pudo alertarles. Los agentes detuvieron a los dos cómplices en ese momento.

