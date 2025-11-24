Liberada una mujer en Almería captada con el método 'lover boy': la obligaron a prostituirse para pagar una deuda

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Almería a una mujer que había sido captada en Chipre mediante el método 'lover boy' y ha detenido a dos hombres que ejercían un control sobre la víctima, que también estaba sometida a agresiones sexuales.

La mujer se negó a ejercer la prostitución y pidió ayuda a familiares, que acudieron a dependencias policiales. La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana logró localizarla acompañada de uno de los tratantes, que amenazó de muerte a los policías antes de ser detenido. Luego, los agentes llevaron a cabo un dispositivo de vigilancia con el que consiguieron arrestar al segundo implicado

El operativo se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, que ha ordenado prisión para el principal acusado.

Víctima del método 'lover boy'

La mujer natural de Chipre fue víctima del conocido método 'lover boy'. Uno de los hombres, ahora detenidos, estableció una relación para atraer a la víctima hasta España prometiéndole empleo y estabilidad en el país.

Los arrestados se hicieron cargo de su traslado con la finalidad de crear una deuda económica con la que ejercer control sobre ella, según ha informado la Policía. Así, cuando llegó a España, fue trasladada de Málaga a Almería, donde los hombres le revelaron sus verdaderas intenciones: debía prostituirse para saldar la supuesta deuda.

La víctima cuenta que era obligada a enviar videollamadas desde determinados puntos de la vivienda, sufría vejaciones, amenazas y castigos físicos y que los tratantes la habían fotografiado para publicitarla en portales de contactos.

