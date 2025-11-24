Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

ALMERÍA

Liberada una mujer en Almería captada con el método 'lover boy': la obligaron a prostituirse para pagar una deuda

Dos hombres están detenidos por captar a una mujer prometiéndole un trabajo en España y obligándola a ejercer la prostitución.

Imagen de un furg&oacute;n de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Almería a una mujer que había sido captada en Chipre mediante el método 'lover boy' y ha detenido a dos hombres que ejercían un control sobre la víctima, que también estaba sometida a agresiones sexuales.

La mujer se negó a ejercer la prostitución y pidió ayuda a familiares, que acudieron a dependencias policiales. La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana logró localizarla acompañada de uno de los tratantes, que amenazó de muerte a los policías antes de ser detenido. Luego, los agentes llevaron a cabo un dispositivo de vigilancia con el que consiguieron arrestar al segundo implicado

El operativo se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, que ha ordenado prisión para el principal acusado.

Víctima del método 'lover boy'

La mujer natural de Chipre fue víctima del conocido método 'lover boy'. Uno de los hombres, ahora detenidos, estableció una relación para atraer a la víctima hasta España prometiéndole empleo y estabilidad en el país.

Los arrestados se hicieron cargo de su traslado con la finalidad de crear una deuda económica con la que ejercer control sobre ella, según ha informado la Policía. Así, cuando llegó a España, fue trasladada de Málaga a Almería, donde los hombres le revelaron sus verdaderas intenciones: debía prostituirse para saldar la supuesta deuda.

La víctima cuenta que era obligada a enviar videollamadas desde determinados puntos de la vivienda, sufría vejaciones, amenazas y castigos físicos y que los tratantes la habían fotografiado para publicitarla en portales de contactos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un centenar de vecinos se concentra por el asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria

Imagen de la concentración en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Málaga

Publicidad

Sociedad

Almonte solicita al gobierno la declaración de emergencia en el litoral de Matalascañas por el deterioro del paseo marítimo

Almonte solicita al gobierno la declaración de emergencia en el litoral de Matalascañas por el deterioro del paseo marítimo

Imagen de los agentes deteniendo a los autores de los hechos

Secuestran a dos hombres, les trasladan en coche hasta un descampado y les agreden en Almoradí, Alicante

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Liberada una mujer en Almería captada con el método 'lover boy': la obligaron a prostituirse para pagar una deuda

Martiño Ramos
Abuso sexual

Localizan en Cuba a Martiño, el profesor de Ourense que violó repetidamente a una alumna

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Asesinato

La Policía investiga la muerte violenta de una mujer de 70 años en Valdelagrana, Cádiz

Los diez fugitivos más buscados en España
FUGITIVOS

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España y que están considerados de alta peligrosidad

El 'Yeyo', 'El Pantoja', entre los prófugos de la justicia más buscados en España. También hay profesores condenados por abusos sexuales.

Bomberos de la Comunidad de Madrid acceden a una vivienda incendiada en Las Rozas
Fuego

Un muerto y nueve heridos durante un incendio en un chalet de las Rozas, Madrid

El suceso ha ocurrido la madrugada de este lunes y la Guardia Civil se encuentra investigando lo sucedido.

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Noticias de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Se investigan el incidente de Vallecas que acabó con un muerto como posible ataque yihadista

Se investiga el incidente de Vallecas que acabó con un muerto como posible ataque yihadista

Efemérides de hoy 24 de noviembre de 2025: Juan Goytisolo, Premio Nacional de las Letras Españolas

Efemérides de hoy 24 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de noviembre?

Publicidad