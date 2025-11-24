Efemérides de hoy 24 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 24 de noviembre?

El 24 de noviembre de 2008, el escritor Juan Goytisolo es galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Se trata de uno de los premios más prestigiosos en esta disciplina. El novelista, nacido en Barcelona en el año 1931, es considerado uno de los mejores dentro de la literatura contemporánea. Es hermano del poeta de José Agustín Goytisolo y del ensayista Luis Goytisolo, ambos representantes y miembros consolidados de la Escuela de Barcelona.

Su obra pasa por diferentes etapas creativas, que van desde el realismo social hacia una novela moderna y experimental. La trayectoria del escritor está marcada por la censura, ya que su obra fue prohibida durante la última década del franquismo. Tras este premio, Juan Goytisolo recibe otros reconocimientos como el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha de la Fundación Santillana en 2010, o el Premio Miguel de Cervantes de las Letras, la distinción más importante de la literatura española, en el año 2014.

Un 24 de noviembre, pero de 1969, regresa a la Tierra el Apolo XII, tripulado por el comandante Charles Conrad Jr., y los pilotos de módulo Alan L. Bean y Richard F. Gordon. Se trata de la segunda misión en la que astronautas de EE. UU. llegan a la Luna, lanzada apenas cuatro meses después del Apolo XI, con el objetivo de realizar estudios y muestreos en las áreas de alunizaje.

El Apolo XII alunizó en el Oceanus Porcellarum, donde los astronautas realizaron un día y siete horas de actividad sobre la superficie lunar. Además, se trata del primer lanzamiento de cohete al que asistió Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos. El vuelo de regreso transcurre sin incidencias, finalizando en el Océano Pacífico y registrando un total de 244 horas, 36 minutos y 25 segundos de misión.

¿Qué pasó el 24 de noviembre?

1700.- Proclamación de Felipe V de Anjou como rey de España, con quien comienzan a reinar los Borbones.

1859.- Se publica 'El origen de las especies', de Charles Darwin.

1939.- Se crea en Madrid el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un organismo público que desarrolla investigación básica y aplicada en todas las áreas del conocimiento humano.

1998.- El cineasta Montxo Armendáriz, director de 'Secretos del corazón', es galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía.

2002.- Elena Gómez se proclama campeona del mundo de suelo en los Mundiales de gimnasia artística, en Debrecen (Hungría). Es la primera española que consigue un mundial de gimnasia.

2003.- El único gorila blanco en el mundo, Copito de Nieve, muere en Barcelona (España).

2010.- La escritora española Ana María Matute es galardonada con el Premio Cervantes.

2016.- El Gobierno de Colombia y las FARC firman el acuerdo de paz que termina con el conflicto armado de 52 años.

2017.- Al menos 300 muertos en un atentado contra una mezquita sufí en el Sinaí, en el mayor ataque en la historia de Egipto.

2024.- El escritor Javier Cercas ingresa en la Real Academia Española de la Lengua.

¿Quién nació el 24 de noviembre?

1864.- Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés.

1920.- Jorge Mistral, actor español.

1927.- Alfredo Kraus, tenor español.

1938.- Fernando Fernández-Tapias, empresario español.

1943.- Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor español.

1970.- Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana.

1987.- Alejandro Talavante, matador de toros español.

¿Quién murió el 24 de noviembre?

1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.

1991.- Freddie Mercury, cantante y compositor británico.

2005.- Pat Morita, actor estadounidense.

2012.- Ignacio Fernández, Tony Leblanc, actor español.

2016.- Fernando Macarro, Marcos Ana, poeta español.

2020.- Montserrat Carulla, actriz española.

¿Qué se celebra el 24 de noviembre?

Hoy, 24 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Evolución y el Día Mundial del Vino Tinto.

Horóscopo del 24 de noviembre

Los nacidos el 24 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 24 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre, se celebra santa Flora y santa María de Córdoba, y los santos Crescenciano y Román.