En busca y captura un profesor de Ourense condenado por violar a una alumna, menor de edad, de forma reiterada

Defensor de la igualdad y de los derechos humanos, feminista... así es como se hacía ver en Ourense Martiño Ramos Soto, quien durante muchos años fue considerado un profesor ejemplar en varios centros educativos. También se creía que era un referente en el ámbito político, tras haber militado en Izquierda Unida y en En Marea.

Pero su máscara se cayó cuando una niña a la que había dado clases de música se atrevió a denunciar que la había violado en reiteradas ocasiones, según recoge una sentencia, ya firme, del Tribunal Supremo.

Una sentencia que le condena a un ingreso de 13 años de prisión, que aún no se ha producido, pues el profesor lleva 35 días en busca y captura. La Policía no lo encontró en su casa, su teléfono lleva semanas apagado, su círculo dice no saber dónde está, y ya no hay ni rastro de él en las redes sociales.

Se acercó a ella con una identidad falsa

La justicia considera probado que el profesor violó a la víctima en varias ocasiones, tras haberse acercado a ella engañándola en una red social, cuando tenía tan solo 12 años. Le había dado clases en Primaria, por lo que sabía que era una niña vulnerable, y aprovechó para ir acercándose a ella escondido tras una pantalla, sin revelarle su verdadera identidad.

Fue convirtiéndose, poco a poco, en un apoyo fundamental para ella, consiguiendo que la relación cambiase de índole, y empezando a pedirle fotos y vídeos de carácter sexual.

La máscara cayó y empezaron los abusos

En marzo de 2021 la niña le pidió conocerlo, y fue cuando descubrió que la persona con la que había estado intercambiando esos mensajes era su profesor de música.

Tras un primer encuentro en el que, según recoge la sentencia, él la abrazó, la besó, y le dijo que la quería, logró quedar con ella en varias ocasiones más, en las que llegó a violarla y agredirla físicamente. En el último de esos encuentros, la golpeó fuertemente y la abandonó en el lugar en el que estaban, lo que llevó a la menor a bloquear sus mensajes y, poco después, a denunciar los hechos ante la Guardia Civil.

La investigación acabó probando y dando veracidad al relato de la joven y, aunque la defensa de Martiño ha recurrido el caso ante el Tribunal Supremo, la condena ya es firme, desde el pasado mes de julio.

13 años de cárcel y 30.000 euros de indemnización

El Alto Tribunal condena a Ramos a 13 años y medio de prisión, lo inhabilita durante 21 años y medio para ejercer cualquier profesión que implique contacto directo con menores, le prohíbe acercarse a la víctima durante 20 años, y le pide una indemnización de 30.000 euros.

Ahora la gran pregunta que todo Ourense se hace es... ¿dónde se esconde Martiño Ramos?

