Encuentran sin vida al pastor desaparecido en el monte Aizkorri tras dos días de búsqueda

Los quipos de rescate han trabajado día y noche durante dos días intensos de búsqueda después de que el pasado jueves desapareciera un pastor que regresaba con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, a los pies de la sierra de Aizkorri, en Guipúzcoa. Este sábado, minutos antes de las 11:00 horas de la mañana, la Ertzaintza ha confirmado su muerte, según ha informado el Departamento de Seguridad de Lakua.

Durante la jornada del viernes, los equipos de rescate localizaron al perro del pastor en los alrededores del monte Artzanburu, según SOS Deiak. Poco antes de las 11:00 horas de la mañana de este sábado, han encontrado el cuerpo del pastor sin vida.

La nieve dificultó las labores de búsqueda

Un helicóptero de rescate localizó este viernes a su rebaño de ovejas, que seguía agrupado y vigilado por el perro pastor. Sin embargo, las duras condiciones meteorológicas, especialmente la nieve y la ventisca, complicaron mucho las tareas de búsqueda, en las que participaron especialistas de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate.

El aviso de la desaparición lo dio la familia del pastor el jueves, poco antes de las 20:00 horas, al no tener noticias de su regreso por la ruta que atraviesa las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Búsqueda suspendida por la ventisca

Los equipos de montaña de la Ertzaintza iniciaron la búsqueda en la borda que solía utilizar el pastor y en otras construcciones de la zona de Urbia. Pero desafortunadamente, la ventisca obligó a suspender las labores durante la noche. La búsqueda se retomó a primera hora de este viernes y ha concluido este sábado con el hallazgo del pastor sin vida.

