La Policía investiga la muerte violenta de una mujer de 70 años en Valdelagrana, Cádiz

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de una mujer de unos 70 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado este domingo en su vivienda de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Este suceso, que se produjo en circunstancias que apuntan a un posible homicidio, ha generado un profundo impacto en esta zona residencial, conocida por su tranquilidad durante todo el año.

El aviso llegó después de que personas cercanas a la mujer empezaran a preocuparse por su falta de respuesta. Al acceder a la casa, los agentes se encontraron con el cadáver en una de las estancias del chalet. Según fuentes policiales, el cuerpo presentaba signos de violencia que hacen pensar en una muerte no accidental. Esta circunstancia activó de inmediato el protocolo de muertes sospechosas y la movilización de efectivos especializados.

Hasta la vivienda se desplazó un equipo de la Policía Científica encargado de realizar una inspección exhaustiva del lugar. Los técnicos recogieron huellas, muestras biológicas y otros indicios que puedan ayudar a reconstruir los hechos. Este análisis es fundamental para determinar si la víctima forcejeó con otra persona, si hubo manipulación de objetos o si existieron intentos de borrar rastros dentro de la vivienda.

La mujer vivía sola y estaba divorciada desde hacía años. La Policía mantiene abiertas todas las posibilidades hasta contar con el respaldo del informe forense. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cádiz, donde se le practicará la autopsia, según informan medios locales. Los resultados serán clave para determinar la causa exacta de la muerte, establecer si se empleó un objeto contundente, si hubo estrangulamiento o si intervinieron otros mecanismos violentos. También ayudarán a fijar una franja horaria precisa del fallecimiento, aspecto esencial para cruzar datos con posibles movimientos registrados en los alrededores.

Una de las hipótesis que toma fuerza es la de un robo que pudiera haber terminado de manera violenta. Por ahora no se ha informado sobre si la vivienda presentaba signos de acceso forzado o si faltaban pertenencias en el interior, pero los investigadores analizan cuidadosamente esta opción debido al perfil de la víctima y al tipo de inmueble en el que residía. En paralelo, se están revisando cámaras de seguridad próximas al chalet y recopilando declaraciones de vecinos que pudieran haber visto algo inusual en las horas previas, explican medios locales.

Conmoción entre los vecinos

El suceso ha causado conmoción en Valdelagrana. Muchos residentes conocían a la mujer, que llevaba años viviendo de forma permanente en su chalet y mantenía un estilo de vida tranquilo. La zona, aunque muy concurrida en verano, suele ser segura y silenciosa durante el resto del año, lo que ha intensificado el impacto emocional entre los vecinos.

Por ahora, la Policía pide prudencia y paciencia mientras continúan investigando. No se han producido detenciones y el caso sigue bajo un estricto análisis policial. En los próximos días se espera que la autopsia y el trabajo de los investigadores permitan arrojar luz sobre lo ocurrido y acerquen a los responsables ante la justicia.

