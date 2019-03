Barcelona se mueve en moto eléctrica

Lo novedoso es que este servicio es ecológico. Se trata de motos eléctricas en alquiler que facilitan el desplazamiento al mismo tiempo que contribuyen a reducir la contaminación.

Es tan facil como una vez dado de alta en la recepción del hotel salir a la calle, y con una tarjeta activar la moto. Una vez hecho esto solo queda ponerse el casco y a visitar barcelona de forma sostenible.

La acogida no ha podido ser mejor, los que ya la han probado opinan que todo es positivo ya que no hace nada de ruido, no contamina y además de esta manera no tienes que depender de horarios, sino que puedes moverte libremente.

Otra de las ventajas, es que las motos pueden andar 60 kilómetros sin tener que recargar la batería. Un sistema con el que además de hacer turismo se pretende cuidar el medio ambiente.

Ya hay cinco hoteles en la ciudad condal con este servicio de movilidad eléctrica para sus clientes. Es un servicio pionero en el mundo que está al disponible para el que lo desee por 48 euros al día.