Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Trump amplía su ultimátum a Irán mientras continúan los bombardeos entre Israel y Teherán.

Trump amplía el ultimátum a Irán

Trump vuelve a ganar tiempo. Prórroga de la prórroga. Da once días más a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El nuevo plazo se fija en el 6 de abril. Dice que se lo ha pedido Teherán, pero el régimen lo niega. Todo, mientras el Pentágono estudia enviar hasta 10.000 soldados más a la zona.

Y sobre el terreno, la guerra no se detiene. Nueva madrugada de misiles cruzados con sirenas en Israel y bombardeos en Irán. El conflicto está a punto de cumplir un mes y, ha dejado ya más de 3.000 muertos.

Relevo en el Gobierno

Cambio en Moncloa. Carlos Cuerpo asume el papel de número dos de Pedro Sánchez tras la salida de María Jesús Montero. Perfil técnico y económico para encarar el final de legislatura. Además, Arcadi España toma el control de Hacienda con un reto inmediato: sacar adelante los presupuestos.

Noelia cumple su voluntad

Noelia ya ha recibido la eutanasia. La joven de 25 años, parapléjica, pone fin a dos años de batalla judicial marcada por la oposición de su padre. Desde la aprobación de la ley, más de 1.100 personas han recurrido a este derecho en España

Cambio de hora este fin de semana

Atención al reloj. En la madrugada del sábado al domingo... a las 2 serán las 3, lo que significa que dormiremos una hora menos. A cambio, días más largos: amanecerá y anochecerá más tarde. Es el primer cambio horario de 2026.

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