Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 27 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Trump amplía su ultimátum a Irán mientras continúan los bombardeos entre Israel y Teherán.

Trump amplía el ultimátum a Irán

Trump vuelve a ganar tiempo. Prórroga de la prórroga. Da once días más a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El nuevo plazo se fija en el 6 de abril. Dice que se lo ha pedido Teherán, pero el régimen lo niega. Todo, mientras el Pentágono estudia enviar hasta 10.000 soldados más a la zona.

Y sobre el terreno, la guerra no se detiene. Nueva madrugada de misiles cruzados con sirenas en Israel y bombardeos en Irán. El conflicto está a punto de cumplir un mes y, ha dejado ya más de 3.000 muertos.

Relevo en el Gobierno

Cambio en Moncloa. Carlos Cuerpo asume el papel de número dos de Pedro Sánchez tras la salida de María Jesús Montero. Perfil técnico y económico para encarar el final de legislatura. Además, Arcadi España toma el control de Hacienda con un reto inmediato: sacar adelante los presupuestos.

Noelia cumple su voluntad

Noelia ya ha recibido la eutanasia. La joven de 25 años, parapléjica, pone fin a dos años de batalla judicial marcada por la oposición de su padre. Desde la aprobación de la ley, más de 1.100 personas han recurrido a este derecho en España

Cambio de hora este fin de semana

Atención al reloj. En la madrugada del sábado al domingo... a las 2 serán las 3, lo que significa que dormiremos una hora menos. A cambio, días más largos: amanecerá y anochecerá más tarde. Es el primer cambio horario de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Noelia Castillo y sus últimas palabras antes de recibir la eutanasia: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

Noelia

Publicidad

Sociedad

Bomberos Vizcaya

Muere una mujer en su casa por graves quemaduras sufridas al usar un infiernillo en Vizcaya

Noelia, la joven que recibirá la eutanasia esta jueves

Al menos 32 especialistas y 13 informes: así fue el proceso de Noelia para recibir la eutanasia

Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Noelia
EUTANASIA

Noelia Castillo y sus últimas palabras antes de recibir la eutanasia: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

Detenido un médico de un centro de salud de Cullera
ABUSO SEXUAL

Un médico, detenido por agredir sexualmente a dos pacientes en Cullera

Entrevista al obispo de Canarias sobre el caso Noelia
Eutanasia Noelia

La Iglesia carga contra el sistema tras la eutanasia de Noelia: "Hemos fallado como sociedad"

El obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, cuestiona la atención en salud mental, alerta sobre los riesgos de la eutanasia y denuncia un modelo social cada vez más individualista.

Marilia Andrés, cantante y compositora
Ella baila sola

Marilia llena la sala Galileo Galilei en el 30 aniversario de ‘Ella baila sola’

Una de las cantantes de la banda ha tocado las canciones que muchos siguen recordando tres décadas después de su éxito.

Coche ardiendo en Pontevedra

VÍDEO: Dos hermanos escapan con sus hijos de un coche en llamas en Poio, Pontevedra

Efemérides de hoy 27 de marzo de 2026: Cina e Irán firman pacto de cooperación

Efemérides de hoy 27 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 27 de marzo?

Noelia

La eutanasia de Noelia desde el punto de vista de los expertos: "Se ha cumplido con todas las garantías"

Publicidad