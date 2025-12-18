María Guardiola cuestiona el sistema de votación tras el robo de votos en Badajoz y el PSOE les acusa de 'trumpistas'

A tres días de las elecciones en Extremadura, el debate sobre el voto por correo ha entrado en campaña con fuerza tras el robo de 124 sobres electorales en una oficina de Correos de la provincia de Badajoz. El episodio ha servido al Partido Popular para cuestionar el sistema, en un contexto en el que la extrema derecha ya había difundido en anteriores procesos teorías sobre la existencia de pucherazo o el riesgo de fraude por una supuesta falta de control del voto postal.

Según lo expuesto en el material, ese relato se ha alimentado en el pasado de acusaciones similares a las que Donald Trump lanzó en Estados Unidos tras su derrota electoral de 2020. En esta ocasión, el detonante ha sido un robo localizado y con un número concreto de votos, 124, que ha generado una reacción política inmediata en pleno tramo final de la campaña extremeña.

La Guardia Civil habla de delincuencia común

La Guardia Civil considera que lo ocurrido responde a delincuencia común. Esa valoración descarta, en este punto, que el robo se encuadre como un intento de pucherazo, además de situar el suceso en una tipología delictiva distinta a la alteración deliberada de un proceso electoral. Pese a ello, el PP ha utilizado el episodio para elevar el tono sobre las garantías del voto por correo.

La presidenta autonómica y candidata del PP, María Guardiola, ha afirmado que la democracia está en peligro. Según el texto aportado, la dirigente popular difundió su denuncia en un vídeo, sin comparecer ante los medios, algo que habría hecho en contadas ocasiones durante la campaña.

Feijóo exige explicaciones y llama a votar "masivamente"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a la ofensiva en redes sociales. En su mensaje, califica el robo como un hecho de "extraordinaria gravedad" que "no admite silencio" y anima a los extremeños a votar "masivamente" el domingo en defensa de la libertad y de la democracia.

Feijóo ha exigido al Gobierno que explique cómo pudo ocurrir el robo y por qué, según su planteamiento, se habrían ocultado intentos de robo en otras oficinas la semana pasada. Con esa exigencia, el PP dirige el foco hacia el Ejecutivo central, dado que Correos es una compañía pública y depende del Gobierno de la nación.

Bolaños responde y acusa al PP de "trumpismo"

La respuesta desde el Gobierno ha llegado de la mano del ministro Félix Bolaños, que se encontraba de campaña en Extremadura. Según el texto, el ministro ha acusado al PP de "trumpismo", en alusión a la estrategia de sembrar dudas sobre la limpieza del sistema electoral y el resultado de las urnas.

En paralelo, el planteamiento de los populares busca que el debate sobre el voto por correo quede instalado en el ambiente electoral, reforzando la presión para que el Gobierno dé explicaciones sobre la gestión del servicio postal y las garantías del procedimiento.

