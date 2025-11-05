Noelia Vega, una chica con síndrome de Down, finalmente podrá ser madrina de un bautizo en Benacazón

Noelia Vega lleva un tiempo queriendo ser madrina en un bautizo y su deseo se hará realidad gracias al esfuerzo incansable de su padre, Gori Vega, y a sus vecinos, que no han dejado de protestar en contra de la decisión del cura de Benacazón, en Sevilla.

En un primer momento, la petición fue rechazada por el párroco de su localidad al considerar que "no era apta" para ello. Después de dos semanas, el arzobispado de Sevilla ha aceptado la petición de Noelia.

Por iniciativa de la familia de la joven, se han recogido más de 3.000 firmas, tanto físicas como online, por todo el pueblo. Además, los vecinos han mostrado su claro descontento al no ser la única decisión que ha generado controversia en el pueblo. En varias ocasiones, ha denegado peticiones e incluso bautizar a varios niños al considerar que sus padres, al no estar casados, son pecadores. Por ello, en el pueblo la decisión de no permitir a Noelia no ha sido recibida de la mejor forma.

Se han recogido más de 3.000 firmas

Gori Vega se puso en contacto con el obispado de Sevilla. Una vez estudiado el caso y, después de que tanto la familia de Noelia como la del niño de la que quiere ser madrina hayan expuesto los motivos por los que esto no es un problema, ha decidido permitir que Noelia participe en el bautizo.

El bautizo ya ha sido confirmado por teléfono. El padre nos cuenta que “llamamos para ya concertar la fecha del bautismo, con Noelia de madrina”. Se celebrará en el pueblo y, según nos confirma el padre de Noelia: “Lo presidirá un sacerdote que no es el párroco”. Noelia va a ser madrina de un bautizo el próximo 31 de enero, cumpliendo finalmente su sueño.

Una historia que no ha podido tener un final más feliz, donde la unión de un pueblo y la lucha incansable de una familia han dejado claro que nadie es menos y, como han manifestado los últimos días los vecinos en una pancarta frente a la puerta de la iglesia: “ante Dios, somos todos iguales”.

