Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

León

Encuentran el cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León

No se descarta ninguna hipótesis, aunque todo apunta a una acción autolítica, es decir, que la misma persona se habría causado daño a sí misma.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La Guardia Civil investiga en la localidad leonesa de Lorenzana el hallazgo del cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados. Según informa la Subdelegación del Gobierno en León, el cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde.

En este momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque todo apunta a una acción autolítica. La Subdelegación ha confirmado que se encontró un cuerpo con los genitales "desmembrados" con una podadora eléctrica en un pozo cerca del municipio, perteneciente a Cuadros y a diez kilómetros de León capital. Este suceso está siendo investigado por los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil.

La víctima tenía los genitales desmembrados, aunque fuentes de la investigación indican que pudo tratarse de una automutilación, es decir, que la misma persona se habría causado daño a sí misma tras una acción autolesiva que podría derivarse de problemas de salud mental y física por parte de la víctima, según informa 'Europa Press'.

Según ha dado a conocer el mencionado periódico, el cadáver fue descubierto en el pozo de la vivienda en la que residía, y, según los vecinos, el hombre sufría desde hace algún tiempo una depresión y no mantenía mucha relación con sus paisanos.

Esta no es la primera víctima que ha sido hallada este mes cuyas circunstancias mortales están siendo aún investigadas.

Encuentran un cadáver en un contenedor

Ese mismo 2 de noviembre, un hombre fue encontrado muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en la calle Castilla y León, en la localidad de Murcia de Las Torres de Cotillas, tal y como informó el centro de coordinación de emergencias de la Región.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, sólo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima, cuyo cuerpo se encontraba en el interior del contenedor. El 112 recibió el aviso a las 00:32 horas y hasta allí se desplazaron unidades de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y personal sanitario del 061.

Las circunstancias de este suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: disparan, atropellan y agreden brutalmente a un camionero para robarle en Almería

Asaltantes del camión atropellan al conductor en Almería

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Los loteros piden subir el premio en el sorteo de Lotería de Navidad y el precio de los décimos

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Encuentran el cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León

Juana

La mujer que legó casi un millón al CSIC y el auge silencioso de los testamentos solidarios: "Lo dejo todo a la ciencia"

El infarto de un hombre en Alcalá de Guadaira
Alcalá de Guadaíra

Hora y media sin ambulancia: los vecinos que salvaron a Antonio en Alcalá de Guadaíra

Asaltantes del camión atropellan al conductor en Almería
Robo violento

Vídeo: disparan, atropellan y agreden brutalmente a un camionero para robarle en Almería

Los bomberos que participaron en el rescate
Rescate

Misterioso rescate de un vehículo sin ocupantes tras caer por un barranco en el sur de Gran Canaria

"Debajo, miramos debajo del coche por si acaso", decía uno de los bomberos. No solo no había nadie dentro del vehículo sino que tras inspeccionar toda la zona, tampoco dieron con sus ocupantes en los alrededores.

Un incendio destruye la cúpula del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca
Incendio

Un incendio destruye la cúpula del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca

El fuego, ya estabilizado, arrasó la emblemática estructura de madera del espacio de eventos de Vilablareix sin causar heridos.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Un menor de 12 años, herido tras ser apuñalado por otro en Albuñol

Policía Nacional, imagen de archivo

Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza en un posible crimen machista: su pareja ha sido detenida

Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Noticias de hoy, martes 4 de noviembre de 2025

Publicidad