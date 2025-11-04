Encuentran el cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados en León

La Guardia Civil investiga en la localidad leonesa de Lorenzana el hallazgo del cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados. Según informa la Subdelegación del Gobierno en León, el cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde.

En este momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque todo apunta a una acción autolítica. La Subdelegación ha confirmado que se encontró un cuerpo con los genitales "desmembrados" con una podadora eléctrica en un pozo cerca del municipio, perteneciente a Cuadros y a diez kilómetros de León capital. Este suceso está siendo investigado por los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil.

La víctima tenía los genitales desmembrados, aunque fuentes de la investigación indican que pudo tratarse de una automutilación, es decir, que la misma persona se habría causado daño a sí misma tras una acción autolesiva que podría derivarse de problemas de salud mental y física por parte de la víctima, según informa 'Europa Press'.

Según ha dado a conocer el mencionado periódico, el cadáver fue descubierto en el pozo de la vivienda en la que residía, y, según los vecinos, el hombre sufría desde hace algún tiempo una depresión y no mantenía mucha relación con sus paisanos.

Esta no es la primera víctima que ha sido hallada este mes cuyas circunstancias mortales están siendo aún investigadas.

Encuentran un cadáver en un contenedor

Ese mismo 2 de noviembre, un hombre fue encontrado muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en la calle Castilla y León, en la localidad de Murcia de Las Torres de Cotillas, tal y como informó el centro de coordinación de emergencias de la Región.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, sólo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima, cuyo cuerpo se encontraba en el interior del contenedor. El 112 recibió el aviso a las 00:32 horas y hasta allí se desplazaron unidades de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y personal sanitario del 061.

Las circunstancias de este suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil.